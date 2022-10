GLI UCRAINI NON MOLLANO E PASSANO AL CONTRATTACCO IN CRIMEA! – ALCUNI DRONI DI KIEV HANNO ABBATTUTO QUATTRO NAVI DA GUERRA RUSSE NEL PORTO DI SEBASTOPOLI, NELLA PENISOLA DI CRIMEA (ANNESSA NEL 2014 DA PUTIN) – DA MOSCA MINIMIZZANO E DICONO CHE I VELIVOLI SONO STATI ABBATTUTI. NEL FRATTEMPO È FINITA L’EVACUAZIONE DI KHERSON, NELL’EST DEL PAESE: CHE INTENZIONI HA “MAD VLAD”? - VIDEO

Ore 12:17 - Quattro navi russe esplose a Sebastopoli

Alcune fonti open source confermano l’attacco nella baia di Sebastopoli. Anche Kiev comunica che quattro navi da guerra russe sono esplose a causa dell’attacco eseguito con i droni. HI Sutton su Twitter faceva già presente che gli stessi media russi avevano annunciato il danneggiamento di alcune navi, tra cui il vettore di missili da crociera Kalibr Makarov. Inoltre, alcune immagini mostrano del fumo nero che si solleva verso il cielo dal posto di Sebastopoli.

Ore 11:07 - Kiev, stop gas ad azienda elettrica regione da domattina

Naftogaz, la compagnia nazionale di petrolio e gas dell’Ucraina ha ordinato alla società di distribuzione del gas Kyivboblgaz di interrompere la fornitura di gas al Trypil Tpp, il più grande produttore di elettricità e di energia termica nella regione di Kiev. Kyivoblgaz dovrà avviare la procedura di disconnessione dalla fornitura di gas al Trypil Tpp già domani mattina. Lo ha annunciato su Facebook il presidente della commissione speciale del Parlamento ucraino sui fenomeni di crisi nel mercato energetico, Oleksiy Kucherenko, come riporta Unian.

Ore 10:25 - Gb: «Via spoglie Potemkin da Kherson, indica ritiro Mosca»

Le spoglie del principe Grigory Potemkin, del 18/o secolo, sono state rimosse dai russi dalla sua tomba nella cattedrale a est del fiume Dnipro, a Kherson: secondo l’intelligence del Ministero della Difesa britannico si tratta di uno spostamento `simbolico´ che, insieme con l’esodo dei civili, `probabilmente anticipa l’intenzione russa di accelerare il ritiro dalla regione. «Nell’identità nazionale russa, Potemkin è fortemente associato alla conquista russa delle terre ucraine nel 1700 e sottolinea il peso che il presidente Vladimir Putin quasi certamente attribuisce alla giustificazione storica per l’invasione», scrive l’intelligence britannica su Twitter.

Ore 09:59 - Kiev, 430 bambini uccisi dall’inizio dell’invasione russa

Sono 430 i bambini rimasti uccisi e 823 quelli feriti dall’inizio dell’invasione russa in Ucraina: ha riferito la Procura generale di Kiev sottolineando che i numeri non sono completi. Lo riportano i media ucraini. La maggior parte dei minori è stata colpita nelle regioni di Donetsk, Kharkiv, Kiev, Mykolaiv, Zaporizhzhia.

Ore 09:40 - Mosca, abbattuti tutti i droni attacco a Sebastopoli

Sono stati abbattuti tutti i droni dell’attacco nella baia di Sebastopoli, in Crimea. Lo hanno riferito le autorità locali. In precedenza, il governatore della regione annessa unilateralmente da Mosca nel 2014, Mikhail Razvozhayev, aveva riferito dell’attacco in corso, assicurando che la situazione era «sotto controllo».

Ore 09:01 - La Russia terrà conto della modernizzazione delle armi nucleati Usa

Nei piani militari della Russia si terrà conto della modernizzazione delle bombe nucleari statunitensi dispiegate in Europa. Lo rende noto l’agenzia di stampa russa Ria Novosti citando le parole del viceministro russo Esteri Alexander Grushko. All’inizio di questa settimana Politico aveva infatti riferito che gli Stati Uniti starebbero accelerando il dispiegamento del B61-12 modernizzato nelle basi Nato controllate in Europa.

Ore 08:57 - Mosca dichiara direttore tv indipendente Dojd «agente straniero»

Natalia Sindeeva, direttore generale di Dojd, uno dei pochi media indipendenti russi, che vive in esilio da mesi, è stata dichiarata da Mosca «agente straniero» insieme ad altri due giornalisti del gruppo. I nomi di Natalia Sindeeva, Vladimir Romenskii e Ekaterina Kotrikadze compaiono nell’elenco aggiornato delle personalità classificate come «agenti stranieri» pubblicato dal Ministero della Giustizia russo. La loro inclusione nella lista è ufficialmente giustificata dall«esercizio di attività politiche».

Critico nei confronti del Cremlino, Dojd (pioggia in russo) è stato bloccato all’inizio di marzo in seguito all’offensiva russa in Ucraina, ampiamente condannata dai suoi giornalisti. Da allora Dojd trasmette in esilio dalla Lettonia, Paese confinante con la Russia che ha ospitato diversi media russi liberi. Secondo l’elenco pubblicato venerdì dal ministero della Giustizia russo, anche gli avvocati Mikhail Beniach e lo youtuber Ivan Yakovina sono stati dichiarati «agenti stranieri». Dall’inizio dell’offensiva in Ucraina, la Russia ha registrato un giro di vite senza precedenti. Le autorità hanno introdotto una legge che prevede fino a 15 anni di carcere per qualsiasi pubblicazione di informazioni sull’esercito che le autorità ritengono false.

Ore 08:46 - Filorussi, respinto attacco con droni su baia Sebastopoli

La Marina russa ha respinto questa mattina un attacco di droni nella baia di Sebastopoli, base della Flotta del Mar Nero di Mosca in Crimea. «Le navi della Flotta del Mar Nero stanno respingendo droni nella baia di Sebastopoli», ha dichiarato su Telegram il governatore di Sebastopoli Mikhail Razvozhayev. «Nessuna struttura della città è stata colpita. La situazione è sotto controllo», ha aggiunto.

Ore 08:04 - Gb, intenzione Mosca di accelerare ritiro da Kherson

La rimozione dei resti del famoso statista russo del XVIII secolo, Grigory Potemkin, dalla sua tomba nella cattedrale di Kherson e l’esodo di 70 mila civili dalla città nell’Ucraina meridionale «probabilmente anticipa l’intenzione russa di accelerare il ritiro dall’area». È quanto riferito dall’intelligence britannica nel bollettino quotidiano sulla situazione sul campo.

Ore 07:23 - Ambasciatore russo a Washigton: Usa ritirino testate nucleari all’estero

L’ambasciatore russo a Washington, Anatoli Antonov, sollecita gli Stati Uniti a ritirare le testate nucleari dispiegate in Paesi esteri. «In questo momento di tensioni e rischi aumentati, i Paesi nucleari hanno una responsabilità particolare per prevenire l’escalation. Per questo, torno a chiedere a Washington di riportare tutte le testate nucleari dispiegate all’estero in territorio nazionale, di eliminare le infrastrutture all’estero in cui sono immagazzinate e mantenute, e di rinunciare alla pratica delle simulazioni del loro impiego con forze di Paesi non nucleari nel quadro della missioni della Nato (come l’esercitazione in corso in questi giorni Steadfast Noon) che va contro i principi di base del Trattato di non proliferazione», ha affermato Antonov. Gli Stati Uniti stanno accelerando i loro piani di dispiegare bombe nucleari B61-12 in Europa, «a poca distanza di volo dal confine russo», ha denunciato il diplomatico. «Le nostre armi nucleari tattiche si trovano invece in siti centralizzati in Russia e non sono una minaccia per gli Stati Uniti», ha precisato

Ore 07:52 - Kiev, tre civili uccisi in attacchi nel Donetsk

Le truppe russe hanno attaccato la regione del Donetsk, uccidendo tre civili e ferendone altri otto nella giornata di ieri. Lo ha riferito il governatore della regione, Pavlo Kyrylenko, come riporta Kiev Independent. Secondo Kyrylenko, le truppe russe hanno ucciso due persone a Kurdiumivka e una a Pivnichne. «Al momento è impossibile determinare il numero esatto delle vittime a Mariupol e Volnovakha», ha aggiunto Kyrylenko.

Ore 07:34 - Bombe per tutta la notte su Nikopol,danni a rete elettrica

Bombardamenti russi hanno colpito per tutta la notte Nikopol, città dell’Ucraina orientale che si trova di fronte alla centrale nucleare di Zaporizhzhia: gravi danni alle reti elettriche e alle linee del gas. Lo rende noto il capo dell’amministrazione militare regionale ucraina di Dnipropetrovsk Valentin Reznichenko, come riporta Unian. «Per tutta la notte l’esercito russo ha lanciato attacchi su Nikopol e nella regione. C’è stato un incendio. Danneggiati condomini e negozi», ha riferito Reznichenko. Le linee elettriche di Nikopol erano state bombardate dalle truppe di Mosca anche ieri mattina

Ore 01:55 - Mosca include operazione speciale in libri storia scuole superiori

La «comprensione delle cause e delle conseguenze dell’operazione militare speciale russa in Ucraina» è stata inclusa nel corso di storia di base per studenti delle scuole superiori russe. Lo rende noto «Ria Novosti». L’obiettivo, viene spiegato in un documento del progetto di programmi federali di istruzione generale di base, è quello di dare agli studenti russi «la capacità di interpretare correttamente i fatti storici, valutarli e difendere la verità storica resistendo ai tentativi di falsificazione».

Ore 01:20 - Capo militari Kiev, russi aumentano uomini ma non avanzano

Il comandante in capo delle Forze armate ucraine Valery Zaluzhny ha avuto una conversazione con l’omologo americano Mark Milley. Il capo dei militari di Kiev ha spiegato tramite la sua pagina Telegram che i russi «nonostante l’assoluto vantaggio del fuoco, un aumento del numero delle truppe e, di conseguenza, degli attacchi non stanno avendo successo sul campo di battaglia».

Lo riporta Ukrainska Pravda. Pertanto «grazie al coraggio e alla professionalità dei soldati e degli ufficiali ucraini, le linee rimangono invariate e l’operazione difensiva si sta svolgendo con successo secondo il piano». Zaluzhny ha infine spiegato a Milley che «le forze di difesa ucraine stanno concentrando i loro sforzi sul liberare i territori occupati, impedire al nemico di conquistare nuove aree, garantire la protezione delle infrastrutture critiche attraverso la difesa aerea e la difesa antimissilistica, continuare la formazione e l’addestramento di riservisti per lo svolgimento di future ostilità».

Ore 23:18 - Zelensky: russi stanno trasformando Kherson in zona di esclusione

«La Russia sta trasformando la regione di Kherson in una zona senza civiltà, gli occupanti rubano attrezzature mediche, ambulanze e chiudono ospedali. Prima dell'arrivo della Russia, questa regione era completamente sicura, tutti i servizi sociali erano garantiti. Ora la Russia sta cercando di trasformare Kherson letteralmente in una zona di esclusione». Lo ha affermato il presidente dell'Ucraina, Volodymyr Zelensky, nel suo messaggio serale su Telegram.

