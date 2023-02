3 feb 2023 19:45

UCRAINI PARTITI PER LA TANGENTE - UN FUNZIONARIO DELLA COMMISSIONE MEDICA MILITARE UCRAINA È STATO ARRESTATO PER AVER RICEVUTO SOLDI IN CAMBIO DI CERTIFICATI DI NON IDONEITÀ AL SERVIZIO MILITARE - SOTTO INCHIESTA ANCHE DUE MANAGER DI AZIENDE CHE LAVORAVANO CON IL MINISTERO DELLA DIFESA UCRAINO, ACCUSATI DI AVER FATTO SPARIRE 3,2 MILIONI DI DOLLARI CHE ERANO DESTINATI A...