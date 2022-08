GLI UCRAINI VANNO AL CONTRATTACCO! – LE TRUPPE DI KIEV HANNO SFONDATO IN DIVERSE AREE DEL FRONTE MERIDIONALE, VICINO A KHERSON, CITTÀ FONDAMENTALE PER IL PIANO DI “RUSSIFICAZIONE” DI PUTIN. NON A CASO, “MAD VLAD” VI HA SPEDITO DEGLI INSEGNANTI PER UNIFORMARE IL PROGRAMMA SCOLASTICO A QUELLO RUSSO – PERCHÉ PROPRIO ORA? ZELENSKY VUOLE SFRUTTARE IL MOMENTO RESO FAVOREVOLE DALLE ARMI AMERICANE, E BLOCCARE I RUSSI SULLA RIVA OCCIDENTALE DEL FIUME DNIPRO, PRIMA CHE PUTIN RIESCA A MOBILITARE IL FAMIGERATO “TERZO CORPO”

MEME ZELENSKY PUTIN

1 - KIEV, SFONDATE DIFESE RUSSE IN DIVERSE AREE FRONTE KHERSON

(ANSA) - Le truppe ucraine hanno sfondato le difese russe in diverse aree del fronte vicino alla città di Kherson, nell'Ucraina meridionale: lo ha dichiarato Oleksiy Arestovych, consigliere del presidente ucraino Zelensky, secondo quanto riporta il Guardian.

Arestovych ha aggiunto in un'intervista video che le forze di Kiev stanno anche bombardando i traghetti nella regione di Kherson che Mosca utilizza per rifornire il territorio occupato sulla sponda occidentale del fiume Dnieper. Ma ha messo in guardia gli ucraini dall'aspettarsi una rapida vittoria nel sud del Paese.

SOLDATI UCRAINI

2 - KIEV, PESANTI SCONTRI IN 'QUASI TUTTO TERRITORIO KHERSON'

(ANSA-AFP) - Pesanti combattimenti sono in corso in "quasi tutto il territorio di Kherson": lo ha reso noto la presidenza ucraina.

"Intensi combattimenti" tra le forze ucraine e quelle russe sono in corso in "quasi tutta" la regione meridionale occupata di Kherson, dove le truppe di Kiev hanno lanciato una controffensiva, ha dichiarato la presidenza ucraina. Ci sono state "forti esplosioni tutto il giorno (lunedì, ndr) e durante tutta la notte nella regione di Kherson. Pesanti combattimenti sono in corso su quasi tutto il territorio della regione", ha affermato la presidenza nel suo briefing mattutino, aggiungendo che le truppe ucraine "hanno lanciato azioni offensive in varie direzioni".

putin zelensky

3 - È COMINCIATA L'ATTESA AVANZATA SU KHERSON?

Andrea Marinelli e Guido Olimpio per il “Corriere della Sera”

Si è acceso il fronte sud. Gli ucraini presentano la spinta come l'inizio dell'offensiva mentre il Pentagono appare più cauto e ritiene che sia la preparazione al vero assalto. Quella in corso è una partita politica e bellica. Kherson è una città importante nelle mani di Putin, utile al programma di annessione, e uno snodo strategico per la zona meridionale. Infatti Zelensky ha più volte ribadito di non essere disposto a sacrificarla, promettendo al Paese una riconquista.

lanciarazzi himars

Su come e quando gli scenari sono stati altalenanti, si è passati da un'azione imminente allo scetticismo. Erano gli stessi ucraini ad ammettere sui media di non avere abbastanza mezzi per tentare la mossa. Gli strateghi ricordavano, a questo riguardo, che se vai all'attacco devi avere una superiorità di 3 a 1, proiettili a sufficienza per i cannoni, riserve.

Molta è la propaganda, la contro-informazione per confondere l'intelligence, per non dare riferimenti. Gli annunci servivano a dare speranza alla nazione, le frenate rappresentavano - e rappresentano - un richiamo alla prudenza. Appello ripetuto in queste ore da un consigliere di Zelensky.

il ponte Antonivskyi colpito

Il presidente potrebbe aver dato luce verde per battere sul tempo Mosca che è pronta a schierare il Terzo Corpo, circa 15 mila uomini utilizzabili in chiave d'attacco e a protezione delle conquiste ottenute. Gli specialisti segnalano che i reparti hanno in dotazione equipaggiamenti relativamente più moderni, un dettaglio che farebbe pensare ad un loro impiego per riprendere l'iniziativa dopo settimane di guerra di logoramento.

kherson annessa dalla russia 7

Ossia sono più lancia che scudo. Restano gli interrogativi su alcuni aspetti: efficienza dei plotoni; consistenza dei Battaglioni (500 soldati rispetto agli 800-1.000 sulla carta); composizione eterogenea. Giudizi a volte sbilanciati dalle simpatie verso Kiev. Da un lato ci sono i dubbi (costanti) sulle capacità di ampio respiro, dall'altro è evidente che il Cremlino trova comunque delle risorse da lanciare nella mischia.

lanciarazzi himars

Da qui la necessità per l'Ucraina di muovere prima che i russi piazzino tutti i loro mezzi e di restringere le vie di comunicazione mettendo fuori uso molti ponti stradali e ferroviari rimpiazzati da pontoni. L'intento è di «bloccare» gli occupanti sulla riva occidentale del Dnipro.

Obiettivo che ha spinto Mosca ad adeguare per quanto possibile le difese e a mobilitare il nuovo contingente. Il Terzo Corpo ha seguito un periodo d'addestramento nel poligono di Molino, impianto all'avanguardia pensato per la preparazione di equipaggi di tank e blindati. Con un dettaglio: il sito è stato realizzato dopo un accordo concluso dalla Russia nel 2011 con il gruppo tedesco Rheinmentall che ha fornito tecnologia, materiali e soluzioni.

vladimir putin volodymyr zelensky

Il contratto si è interrotto dopo la crisi in Crimea a causa delle sanzioni, nel 2015 i lavori sono stati ultimati da una società russa, la Garnison. Ora, secondo alcuni, la collaborazione con la Germania sarebbe proseguita attraverso canali ufficiosi. Un'accusa sostenuta dagli ucraini per dimostrare come l'Occidente non abbia mai smesso di fare affari con il Cremlino. Tema polemico contrapposto alla lentezza degli aiuti bellici tedeschi alla resistenza.

KHARKIV

4 - UN’OFFENSIVA DI CLASSE

Estratto dell’articolo di Micol Flammini per “il Foglio”

Kyiv martella le linee russe a Kherson, dove sta per iniziare l’anno scolastico russizzato

Roma. L’esercito ucraino ha lanciato molteplici attacchi contro le posizioni russe nella regione di Kherson, la prima a essere occupata da Mosca e dove il Cremlino si è portato più avanti nel suo tentativo di russificare l’Ucraina.

esplosioni in crimea 2

[…] Anche da parte russa sono arrivate le prime conferme [...] e la più impressionante è stata quella di Igor Strelkov, uno dei fautori della guerra della Russia in Donbas nel 2014, ex colonnello dell’Fsb e coinvolto nell’abbattimento del volo MH17 della Malaysia Airlines.

Sul suo canale telegram, Strelkov ha scritto che l’Ucraina sta “circondando e dirigendo le nostre forze a est di Kherson tra i fiumi Dnipro e Ingulets”.

[…] Kherson, considerata cruciale per il controllo della costa meridionale dell’Ucraina e l’accesso al Mar Nero, è ormai una zona fantasma, sono pochi i cittadini rimasti e che assistono ai tentativi di Mosca di portare la Russia in Ucraina tramite la propaganda, la moneta e la scuola.

putin zelensky biden

Il primo settembre ricominceranno le lezioni, il Cremlino ha mandato degli insegnanti che dovranno uniformarsi ai programmi scolastici di Mosca e che, in più, dovranno anche sradicare la cultura ucraina, a cominciare dalla lingua.

[…] Nelle oblast di Kherson, di Zaporizhzhia, di Luhansk e di Donetsk ci saranno programmi scolastici completamente nuovi che cambieranno tutto, a partire dalla lingua fino ad arrivare alla storia e alla geografia. […]

kherson annessa dalla russia 8

[…] Sul campo di battaglia Mosca sta riscontrando diversi problemi, le voci di chi dice che l’“operazione speciale” sta fallendo crescono e si fanno più forti: Strelkov è stato tra i primi a dirlo ed era maggio. Il Cremlino, che ha dovuto rinunciare alla guerra su vasta scala per concentrarsi sull’est e sul sud, ora potrebbe dover rinunciare al progetto dei referendum per l’annessione nei territori occupati a causa della controffensiva. Il primo settembre però le scuole inizieranno e il programma sarà quello di Mosca.

soldati russi in donbass

zelensky putin kherson annessa dalla russia 5 kherson annessa dalla russia 10 soldato russo castra un ucraino kherson annessa dalla russia 4 attacco russo a kharkiv kherson annessa dalla russia 11 kherson annessa dalla russia 2 kherson annessa dalla russia 3 missili su un condominio a odessa 3 missili su un condominio a odessa 1 missili su un condominio a odessa 2 poliziotta consola un padre disperato accanto al corpo del figlio ucciso dai russi a kharkiv centrale nucleare di zaporizhzhia