Agostino Gramigna per il “Corriere della Sera”

caroline byron alan howard

Il via vai di motoscafi è continuo. Scendono uomini in smoking e donne dagli abiti sobriamente scintillanti.

Rosso fuoco, giallo e crema sono i colori prevalenti.

«Victoria! Victoria! Da questa parte», urla un fotografo. «Ma chi è?», chiede una ragazza.

«Victoria Silvstedt, l'attrice».

«Allora ci sono pure i famosi in questo matrimonio. Che bello!».

Sono le cinque del pomeriggio, sotto il sole che picchia la ragazza s' è come rianimata alla vista di Victoria, ma resta immobile al suo posto come gli altri curiosi. Fa molto caldo e si suda. Dall'alto, dall'unico punto in cui si può vedere qualcosa, si assiste allo sbarco degli invitati. Scendono dai motoscafi, a cadenza di cinque minuti, su un pontile bianco creato apposta per l'evento. Sono circa 250 gli ospiti che assisteranno alla celebrazione del matrimonio dell'anno, tra il miliardario Alan Howard, 58 anni, uno dei più potenti uomini del mondo, gestore di hedge fund e investitore nell'ecosistema delle crittografie di valuta, e l'americana Caroline Byron, 33 anni. Lo scenario è il lago di Como.

lady gaga 1

La location Villa Olmo, affittata per un mese alla cifra di 1,3 milioni di euro. I preparativi sono iniziati il 6 giugno. Howard non ha badato a spese. Non solo l'affitto al Comune. Tanti soldi per rendere Villa Olmo simile a Versailles, pagare gli chef stellati, organizzare la scenografia, le luci, lo spettacolo dei fuochi d'artificio e, soprattutto, il concerto di Lady Gaga, di cui la moglie di Howard è una sfegatata fan.

Il caldo si sente. Picchia. La sicurezza non deve fare grandi sforzi per tenere lontano i curiosi. Hanno bloccato tutto già nei giorni scorsi. Chiuso quel che c'era da chiudere e transennato quello che c'era da transennare. Ogni tanto si limitano a un blando «niente foto per favore».

villa olmo 1

I fotografi sono in attesa.

Scattano e puntano l'obiettivo in direzione di qualunque motoscafo arrivi. Non si perdono un solo décolleté. Però ogni loro sguardo, ogni accenno scambiato ha come riferimento il pezzo forte della serata: Lady Gaga.

Da dove arriverà? Dall'acqua in motoscafo, come i comuni vip, o dal parco blindatissimo alle spalle della Villa? «Per quello che ne so io dal parco» dice sicura Anna, capelli biondi stretti in una coda che oscilla ad ogni parola pronunciata, che fa la cuoca in un ristorante vicino la Villa. Spera di vedere Lady Gaga. Ha notizie di prima mano. Sua mamma lavora come cameriere a Villa D'Este dove alloggia la star. «Dispone di tre stanze, due solo per i vestiti. Non si trovano al piano dove fa le pulizie mia mamma. L'ha saputo dalla collega che lavora a quel piano».

alan howard

Verso le sei i fotografi si agitano. E non solo perché la sposa vestita di bianco è uscita nel giardino. C'è tanta afa, ma il cielo inizia ad oscurarsi.

Grosse nuvole nere avanzano, accompagnate dalla musica classica, diffusa nel giardino. Un fotografo è pensieroso: «Qui c'è aria di temporale. Lady Gaga canterà all'aperto?». La gente va e viene. Una signora sentenzia: «È il momento dell'aperitivo, per questo la sposa è uscita in giardino». «Mamma -la riprende sua figlia - questo non è un matrimonio normale. Non è come quando ti sei sposata tu». Ci sono anche i turisti. Sono curiosi. Ma anche delusi. La Villa comunale è chiusa da un mese. Una coppia di tedeschi era venuta fin qui per visitarla. Vanno via.

lady gaga

La decisione del Comune di affittare Villa Olmo al magnate inglese ha creato non poche polemiche. Molti comaschi sono irritati. Il sentimento prevalente è quello espresso da una coppia di anziani: «Avremmo capito la chiusura di due o tre giorni per ospitare un evento culturale. Ma un bene pubblico non può essere sequestrato un mese. I signori ricchi non possono comprare quello che vogliono». La villa era stata già chiusa per altre feste. Il matrimonio di un facoltoso imprenditore indiano tre anni fa; l'evento di Dolce & Gabbana. Ma si era trattato di pochi giorni.

ALAN HOWARD

Per consentire questa celebrazione, sono scattate diverse restrizioni per i residenti e i turisti. E la chiusura del lido. Intanto il caldo opprimente è come svanito. Sono le otto e trenta. Un forte vento si alza dall'acqua, il cielo è nero. Finché un nubifragio si abbatte sul «set» del matrimonio. Fuggi fuggi generale. I fotografi sono spiazzati. Si guardano: «E il concerto di Lady Gaga? Che succederà adesso? Canterà dentro la Villa?

