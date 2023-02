UDITE, UDITE! “HARRY E MEGHAN SARANNO INVITATI ALL’INCORONAZIONE DI RE CARLO III” – SECONDO IL “SUN” “LA COPPIA SARÀ INVITATA ALLA CERIMONIA DELL'8 MAGGIO” (ACCETTERANNO L’INVITO?) - DOPO IL FANGO CHE LA COPPIA HA LANCIATO CONTRO LA FAMIGLIA REALE UNA GOLA PROFONDA DI BUCKINGHAM PALACE HA DATO UNA RISPOSTA ALLA DOMANDA CHE SI FACEVANO TUTTI I GIORNALI INGLESI – GLI “ADDETTI AI LIVORI” DI PALAZZO HANNO RACCONTATO CHE CARLO III HA VALUTATO DI ESSERE INTERVISTATO DALLA “BBC” PER RISPONDERE ALLE ACCUSE DI HARRY…

Estratto dell’articolo Antonello Guerrera per www.repubblica.it

principe harry e meghan markle

Li si nota di più se vengono o se non vengono, direbbe Nanni Moretti? Secondo il Sun, Buckingham Palace ha però deciso: “Harry e Meghan saranno invitati all’incoronazione di re Carlo III il prossimo 8 maggio”. A scriverlo è l’esperto capo del politico del tabloid, Harry Cole, che ha avuto accesso a fonti del palazzo le quali non avrebbero avuto segnali contrari in tal senso sinora: “Dunque a questo punto i duchi del Sussex saranno sicuramente invitati”, sostiene la talpa del Sun.

HARRY MEGHAN KATE E WILLIAM MEME BY OSHO

La questione impazza sui giornali britannici da settimane oramai, da quando Harry e Meghan hanno rilasciato prima il loro controverso documentario su Netflix e poi, nello specifico, il secondogenito di Carlo e Lady Diana ha pubblicato la sua autobiografia “Spare, il minore” in cui ha attaccato frontalmente il fratello William e la matrigna regina consorte Camilla, oltre alla Royal Family al completo per il “loro rapporto tossico con i media”. […]

Addirittura, Carlo starebbe pensando di concedere una delicatissima intervista alla Bbc in risposta alle accuse di Harry, come fece dopo quella dell’ex moglie Diana nel 1995. Ma i suoi assistenti, visto anche il recente e pessimo precedente di suo fratello Andrea davanti alle telecamere, per ora sarebbero riusciti a dissuaderlo, trovando un compromesso con l’oramai molto probabile invito - e dunque ramoscello di ulivo - a Harry e Meghan.

il messaggio di natale di re carlo 3

Secondo il monarca l’assenza dei ribelli duchi del Sussex sarebbe ancora più rumorosa della loro presenza - al di là di ciò che i due potrebbero combinare. A questo punto, è molto probabile un epilogo come quello del Giubileo di Platino che la scorsa estate ha celebrato i 70 anni di trono della regina Elisabetta: un trattamento di Harry e Meghan probabilmente in seconda fila tra gli altri duemila invitati, visto che non sono più reali a tempo pieno. Sperando che non facciano altri danni per la Royal Family.

re carlo e la foto per il 74 compleanno