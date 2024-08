LA STORIA DI SANDRA NICOLE MARTINEZ, RAMPANTE 49ENNE ARRIVATA A ROMA ANNI FA APPOGGIANDOSI IN AFFITTO IN UNA DEPENDANCE DELLA VILLA DI GUYA SOSPISIO

Estratto dell’articolo di Marco Carta, Salvatore Giuffrida per www.repubblica.it

sandra nicole martinez 1

Il titolo di imperatrice di un fantomatico casato. Le amicizie giuste nei salotti romani. Una vita da “principessa”, accumulando, però, multe su multe. Sandra Nicole Martinez era riuscita a conquistare il jet set capitolino grazie ai suoi modi eleganti, ma anche con le sue auto di lusso.

Una Ferrari e una Bentley con cui ha accumulato in pochi mesi più di 600 multe a Roma, quasi tutte per l’ingresso nella Ztl del centro storico. Per non pagare la donna, che si fregia del titolo “sua altezza reale e imperiale” aveva utilizzato uno stratagemma: sulla Bentley aveva aveva messo una targa tedesca associata a un altro veicolo in Germania. La Ferrari, invece, aveva una targa austriaca da esportazione che era stata ritirata.

MULTA A sandra nicole martinez 2

Gli agenti del reparto motociclisti del I gruppo centro storico della polizia locale di Roma sono arrivati alla 49enne per caso, dopo il crollo del muro di via San Francesco di Sales, a Trastevere, dello scorso marzo. Tra le auto ritrovate a ridosso della frana c’era anche la sua Ferrari. Al primo controllo per verificare chi fosse il proprietario sono emerse le prime anomalie.

Dall’enorme numero di multe non pagate, fino alla targa non regolare. Per questo le indagini sono state estese, facendo emergere un vero e proprio sistema che la donna aveva architettato per muoversi in libertà per le vie del centro senza avere i permessi.

sandra nicole martinez 3

Sandra Martinez era venuta a Roma da qualche anno, appoggiandosi in affitto in una dependance della villa di Trastevere della regina dei salotti romani Guya Sospisio, scomparsa lo scorso maggio.

Alle feste di Villa Sospisio non sono mai mancati politici, imprenditori, cardinali e personaggi famosi. Hrih Sandra era una di loro, grazie al titolo di imperatrice del fantomatico casato di Glodeni, registrato in Libano nel febbraio 2024, di cui si fregiava sui social e nella vita mondana.

[…] La 49enne, inoltre, è stata denunciata per le ipotesi di reato di uso di atti falsi e di truffa aggravata. La Ferrari e la Bentley sono state sequestrate dalla polizia locale. Nel casato di Glodeni, di cui la donna è imperatrice, non sarebbe mai accaduto.

MULTA A sandra nicole martinez