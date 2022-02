LA UEFA HA FATTO CAUSA A UNA PICCOLA PIZZERIA DI GIESSEN, IN GERMANIA, PERCHE' UNO DEI LORO PIATTI SI CHIAMA "CHAMPIGNONS LEAGUE" - I PROPRIETARI HANNO PUBBLICATO UN POSTO SU INSTAGRAM: "PIZZA WOKE VS UEFA, VIVA LA PIZZA CHAMPI(G)NONS LEAGUE! MI SENTO ONORATO DA RAGAZZO DI CALCIO! UNA PUBBLICITA' DELLA UEFA? SUL SERIO?"...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Pizza Wolke

La Uefa ha avviato un procedimento legale contro un piccolo ristorante-pizzeria in Germania a causa del nome di uno dei suoi piatti. L'organo di governo del calcio europeo ha deciso di agire contro Pizza Wolke - una piccola pizzeria situata nella città di Giessen, vicino a Francoforte - perché uno dei loro piatti si chiama “Champignons League”.

Condito con mozzarella e funghi, il piatto “Champignons League” ha suscitato indignazione nella sede della UEFA a Nyon per la violazione del loro marchio “Champions League”.

La Champions League è la principale competizione per club del calcio europeo e sembra che l'organo di governo farà di tutto per proteggere il suo redditizio marchio.

La pizza Champignons League

In una lettera ai proprietari del ristorante, di cui hanno pubblicato una versione redatta su Instagram, la UEFA ha scritto: «Vorremmo informarvi che in questo caso rappresentiamo la UEFA. Un'adeguata autorizzazione è assicurata vigorosamente da un avvocato».

L'ufficio legale della UEFA ha confermato i suoi piani per agire contro Pizza Wolke su richiesta dell'agenzia di stampa tedesca SID.

Nella didascalia del post Instagram del ristorante, i proprietari di Pizza Wolke hanno scritto: “Pizza Wolke vs. UEFA€ Viva la pizza CHAMPI(G)NONS LEAGUE! mi sento onorato! Da ragazzo di calcio! Una pubblicità della UEFA? Sul serio?

1) mostra a me e alla mia banda che siamo decisamente sulla strada giusta! Io e la mia banda abbiamo trovato un sentiero e non ci fermeremo finché non saremo in ogni stomaco e cotti in ogni forno! Un uomo! Una pizza! Vediamo fino a che punto arriva la UEFA! ACQUISTA LA PIZZA AI FUNGHI PIÙ CALDA DEL MONDO, per tutti!'

Diffida della Uefa

Oltre al loro piccolo ristorante popolare, Pizza Wolke è specializzato anche in pizze surgelate.

Secondo quanto riferito, hanno portato le loro pizze in 2.000 supermercati in tutta la Germania e ne hanno vendute 300.000 da dicembre 2020. Il loro enorme successo ha spinto i proprietari a realizzare un'altra unità industriale per far fronte alla domanda delle loro pizze.

Si dice che avrebbero prodotto 2.500 pizze al giorno nella loro fabbrica originale, ma ora hanno dovuto occupare nuovo spazio in modo che la produzione possa essere aumentata fino a 7.000 al giorno.

Aleksander Ceferin

I fan hanno sostenuto il ristorante sui social media. Uno ha detto: «Questi ragazzi sono così lontani dalla realtà che è scioccante».

Un altro ha aggiunto: «Dovrebbero rinominarlo European Supper League» mentre un terzo ha aggiunto «Chi lo fa. È letteralmente una pizzeria a caso nel fottuto Gießen».