UFO MATTINA! - SFERE COLORATE, MEDUSE LUMINOSE, DISCHI VOLANTI: LA CIA HA DESECRETATO 2.700 PAGINE DI DOCUMENTI SUGLI AVVISTAMENTI DI UFO FIN DAGLI ANNI 50 - ALTRO CHE TRAMA DA FICTION: WASHINGTON DA TEMPO PRENDE SUL SERIO IL TEMA E ORA UNA COMMISSIONE DEL GOVERNO VUOLE CAPIRE SE LA SICUREZZA È MAI STATA A RISCHIO, COL SENATO CHE HA CHIESTO AL PENTAGONO UN RAPPORTO ENTRO SEI MESI - QUELLA VOLTA CHE IN RUSSIA UN ''OGGETTO A VELOCITÀ SUPERSONICA" DEVASTÒ INTERI QUARTIERI E NON SI È MAI CAPITO SE FOSSERO ALIENI O AGENTI DEL CREMLINO...

Massimo Basile per “la Repubblica”

Dischi volanti, astronavi simili a palloni sgonfi, sfere luminose, oggetti dalla forma di medusa con luci laser. Gli alieni sono tra noi, o quasi. Migliaia di documenti della Cia sugli Ufo, oggetti volanti non identificati, sono stati pubblicati questa settimana in un cd-rom che, secondo gli 007 americani, conterrebbe tutti i report di avvistamenti nel mondo degli ultimi settant'anni.

I documenti sono consultabili online sul sito The Black Vault, fondato da un ostinato cacciatore di Ufo, John Greenewald Jr, 39 anni, uno che dal '96, quando aveva 15 anni, martella la Cia di richieste. Alla fine ha ottenuto quello che voleva. I file, scaricabili, contengono più di 2.700 pagine di report stilati fin dagli anni 50 da collaboratori dei Servizi.

La maggior parte dei documenti, ammette lo stesso Greenewald, non è verificata. Alcuni report sono illeggibili o con parti oscurate, ma leggendoli emergono scenari che sembrano tratti dalla serie televisiva "Ufo" degli anni 70 in cui il colonnello Straker aspettava l'arrivo degli extraterrestri in un futuristico 1980.

Il 4 ottobre '55 viene avvistato a Baku, Azerbaijan, un oggetto simile a un «pallone un po' sgonfio», con luce nella parte superiore, che si muove lentamente sopra l'orizzonte. Un «disco volante» appare il 22 ottobre '59 in Ucraina, un altro in Argentina il 25 maggio '62. «Sfere con luci rosse, verdi e gialle volavano in formazione», sopra le isole Orkney, nell'arcipelago scozzese.

Un oggetto «a forma di medusa, che irradiava luce» avvistato in Carelia, Russia. Ai Caraibi nell'87, a Guangzhou, in Cina, nel '92. L'aereo "fantasma" visto in Corea del Sud, pochi mesi dopo. Tra i testimoni, molti piloti di linea.

Arriviamo agli anni Duemila. In uno di questi report, sotto l'annotazione della visita del presidente russo Vladimir Putin in Mongolia, si legge al punto 11: «Avvistato un Ufo in Daghestan». Così, senza aggiungere altro.

Ma prima di arrivare a frettolose conclusioni, sappiate che a Washington da tempo prendono sul serio il tema. Ad aprile il dipartimento della Difesa ha diffuso tre video che registravano avvistamenti radar di Ufo da parte di jet militari americani.

L'ex senatore americano Harry Reid ritwittò i video, scrivendo: «Gli Stati Uniti devono prendere sul serio questa potenziale minaccia alla sicurezza nazionale». Ad agosto la Difesa ha creato una taskforce con il compito di «individuare, analizzare e catalogare» Ufo che «potrebbero rappresentare una minaccia».

A dicembre la commissione Intelligence del Senato ha chiesto a Pentagono e Difesa di stilare un rapporto entro sei mesi e annotare «qualsiasi legame con governi stranieri ostili», lasciando capire che dietro i "dischi volanti" potrebbero esserci forze straniere, naturalmente non troppo straniere. In uno dei report, datato 9 marzo '93, non verificato, si parla di un "flying saucer", un disco volante, assemblato dai russi negli impianti di Saratov, con una «capacità di ospitare da 20 a 2.000 passeggeri».

Due anni prima, sempre in Russia, il passaggio di un oggetto non identificato, a «velocità supersonica», aveva provocato una specie di terremoto, senza lasciare feriti, ma devastando le finestre di interi quartieri della città di Sasovo. Nessuno ha mai capito cosa fosse. Alieni o agenti del Cremlino, il dubbio per ora resta.

