UFO, NESSUNO E CENTOMILA - GLI ALIENI ESISTONO O NO? SECONDO L'EX DIRETTORE DELL'INTELLIGENCE AMERICANA JOHN RATCLIFFE SONO PARECCHI GLI AVVISTAMENTI DI "OGGETTI VOLANTI NON IDENTIFICATI" E DAL PRIMO GIUGNO VERRANNO MOSTRATI A TUTTI - NON È DETTO CHE SIANO PILOTATI DA FORME DI VITA DIVERSE E SUPERIORI ALLE NOSTRE, MA I FENOMENI "SONO DIFFICILI DA SPIEGARE CON LE TECNOLOGIA A NOSTRA CONOSCENZA" (E ORA CHI LI TIENE A BADA COSPIRAZIONISTI E SCIROCCATI VARI?)

Paolo Mastrolilli per "La Stampa"

Gli Ufo esistono, le forze armate americane li hanno avvistati e registrati, e dal primo giugno tutto il mondo li vedrà. A dirlo non è un visionario qualunque, ma l'ex direttore dell'intelligence nazionale americana John Ratcliffe, che ha dato la conferma durante un'intervista con la Fox News.

Per Ufo naturalmente si intendono gli oggetti volanti non identificati, e quindi non c'è la certezza che al loro interno ci fossero gli alieni a pilotarli. Però il sospetto che dimostrino l'esistenza di forme di vita diverse e superiori alle nostre è forte, anche perché lo stesso Ratcliffe ammette che alcuni dei fenomeni osservati «sono difficili da spiegare con le tecnologia a nostra conoscenza».

Nel dicembre scorso l'ex presidente Trump aveva firmato una legge che stanziava 2,3 trilioni di dollari per mitigare gli effetti del Covid. Il testo conteneva anche l'Intelligence Authorization Act del 2021, che tra le altre cose ordinava al Pentagono di produrre entro il primo giugno un rapporto sugli "unidentified aerial phenomena", ossia i fenomeni inspiegabili avvistati nell'aria.

Lo scopo era verificare se i nemici degli Stati Uniti avessero sviluppato sistemi d'arma che mettono a rischio la sicurezza nazionale, e quindi le eventuali minacce poste da Cina, Russia, o chissà che altro. Nel calderone della ricerca però c'è finito tutto quanto di strano abbiano avvistato i piloti, e secondo Ratcliffe «esistono situazioni dove non abbiamo una buona spiegazione per alcune delle cose viste».

In altre parole, oggetti volanti che conducevano manovre impossibili per gli esseri umani, o comunque non compatibili con le tecnologie a disposizione degli abitanti del pianeta Terra, di qualunque nazionalità.

L'anno scorso erano già stati pubblicati alcuni video sorprendenti, ripresi nel novembre del 2004 e nel gennaio del 2015, identificati in codice come "FLIR1", "Gimbal" e "GoFast". Li avevano registrati i piloti degli F/A - 18 Super Hornets della Navy, che non erano riusciti a trattenere il loro stupore.

Secondo Ratcliffe, però, quelli erano niente: «Ci sono stati avvistamenti in tutto il mondo. E quando parliamo di avvistamenti, non si tratta solo di un pilota o di un satellite che fa sorveglianza per l'intelligence. In genere abbiamo sensori multipli che raccolgono queste cose».

In altre parole, i fenomeni sono ben documentati, e non possono essere attribuiti all'errore di un essere umano che aveva le traveggole o magari li guadava sotto l'influenza di alcool: «Il rapporto conterrà molte cose difficili da spiegare». Magari non vedremo le foto dei marziani venuti a spiarci, ma fenomeni ignoti anche alla scienza. E se la scienza non riuscirà a decifrarli, ogni fantasia e ogni paura diventerà lecita.

