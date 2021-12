UFO, NESSUNO E CENTOMILA – IN IRLANDA DEL NORD, NELL’ULTIMO ANNO C’È STATO UN RECORD DI AVVISTAMENTI UFO, OTTO DEI QUALI RITENUTI ATTENDIBILI - “IL COVID E I BLOCCHI POTREBBERO AVER AVUTO UN RUOLO. LE PERSONE HANNO AVUTO PIÙ TEMPO A DISPOSIZIONE E FORSE HANNO INDIVIDUATO COSE CHE..."

In Irlanda del Nord è stato registrato un fenomeno piuttosto curioso nel corso del 2021. Questo che sta volgendo a termine è infatti stato l’anno con più segnalazioni riconducibili a Ufo e alieni: sono state ben otto quelle ritenute attendibili, a partire da quella del 17 gennaio scorso, riguardante l’avvistamento di un’astronave e luce lampeggianti nell’area di Downpatrick.

Per qualche mese non sono arrivate più notizie in questo senso, ma a maggio sono state addirittura due le segnalazioni arrivate alla polizia: alcune luci bianche avvistate dopo il passaggio di un elicottero nell’area di Magheberry e uno strano disco che volava nel cielo a Slemish, nella contea di Antrim.

Poi durante l’estate, più precisamente a luglio, in una casa di Newtownabbey sono state segnalate “strane immagini” su CCTV, mentre nella zona di Saintfield è stato scoperto un oggetto a forma di cupola con otto luci.

Infine tra settembre e ottobre sono stati segnalati i cosiddetti incontri ravvicinati del terzo tipo, tra alieni in camera da letto e un detenuto convinto di essere stato rapito. L’ultimo rapporto a novembre, quando sono state avvistate alcune “luci brillanti insolite nel cielo”.

“Il Covid e i blocchi potrebbero aver avuto un ruolo nell’aumento degli avvistamenti - ha dichiarato Nick Pope, esperto che lavorava sugli avvistamenti Ufo per il ministero della Difesa - le persone hanno avuto più tempo a disposizione durante la pandemia e forse hanno individuato cose che in precedenza potevano passare inosservate”.