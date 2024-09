UFO, NESSUNO E CENTOMILA – È STATA ACCOMPAGNATA DA UNA VALANGA DI DOMANDE SENZA RISPOSTA LA PUBBLICAZIONE DELLA FOTO DELL’OGGETTO NON IDENTIFICATO ABBATTUTO DA UN CACCIA STATUNITENSE NEL FEBBRAIO DEL 2023: ERA IL PERIODO DEI PALLONI SPIA CINESI, L’OGGETTO VENNE DISINTEGRATO CON UN MISSILE, MA NON SONO MAI STATI TROVATI I FRAMMENTI – COSA SI CELA DIETRO L’IMMAGINE RIMANE UN MISTERO E…

È bastata una foto sfocata, una copia anche un po’ sbiadita di una email stampata, per riaccendere i riflettori su uno degli episodi più enigmatici dello scorso anno. L'immagine, diffusa negli scorsi giorni e già ripresa da media e social, ritrae quello che sembra essere un Ufo (o Uap) cilindrico o circolare, ripreso nei cieli canadesi poco prima di essere abbattuto da un caccia statunitense nel febbraio 2023, al tempo dello scandalo del pallone spia cinese, che aveva quasi scatenato una crisi internazionale.

La vicenda ha il sapore di un thriller internazionale. L'oggetto, inizialmente avvistato in Alaska, sconfinò nello spazio aereo canadese, facendo scattare l'allarme del Norad e alzare in volo i jet, pronti all'azione. Un finale da film, con un missile Aim 9X sparato da un F-22 Raptor a porre fine al viaggio dell'intruso nei cieli dello Yukon, al confine con l'Alaska, l’11 febbraio 2023.

Ma l’abbattimento – dichiarato, perché dei rottami non si ha notizia […] quello che si riesce a vedere dall’immagine è a tutti gli effetti un oggetto volante non identificato, in breve un Ufo. Il primo ministro canadese Trudeau, all'epoca, parlò di cooperazione con gli USA per proteggere lo spazio aereo nordamericano. E dell’oggetto non si è più saputo nulla, fino all’immagine di questi giorni. La foto, inizialmente declassificata, è stata oggetto di un dibattito interno: renderla pubblica o no? Il timore era di "creare più domande che risposte", ammissione involontaria di quanto poco si sappia, ufficialmente, su questo incidente.

Cosa si cela davvero dietro questa immagine sfocata rimane quindi un mistero. Un pallone meteorologico, un sistema di spionaggio o un oggetto non identificato? Per ora non si sa. E la foto ottenuta da CTVNews è un altro “X-File” che si aggiunge all’elenco dei fatti di cronaca.