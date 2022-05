UFO, NESSUNO E CENTOMILA - LA PROSSIMA SETTIMANA, PER LA PRIMA VOLTA IN PIU' DI 50 ANNI, SI SVOLGERA' LA PRIMA UDIENZA APERTA DEL CONGRESSO DEGLI STATI UNITI SUGLI OGGETTI VOLANTI NON IDENTIFICATI - IL COMITATO VUOLE ESPLORARE "UNO DEI GRANDI MISTERI DEL NOSTRO TEMPO E..."

Una sottocommissione della Camera terrà un'audizione la prossima settimana sugli UFO, la prima udienza aperta del Congresso sugli UFO in più di 50 anni.

«Il Congresso non tiene un'audizione pubblica sui fenomeni aerei non identificati (UFO) da oltre 50 anni», ha twittato martedì mattina Andre Carson, un democratico dell'Indiana. «Questo cambierà la prossima settimana quando condurrò un'audizione in @HouseIntel su questo argomento e sul rischio per la sicurezza nazionale che rappresenta. Gli americani hanno bisogno di saperne di più su questi eventi inspiegabili».

L'udienza si terrà martedì 17 maggio davanti a una sottocommissione della House Intelligence Committee, presieduta dal rappresentante della California Adam Schiff.

Schiff ha detto al New York Times che il comitato vuole per esplorare «uno dei grandi misteri del nostro tempo e per interrompere il ciclo di eccessiva segretezza e speculazione con verità e trasparenza». Due attuali funzionari del Pentagono testimonieranno all'udienza.

Dopo che il New York Times ha pubblicato un articolo sull'esistenza di un progetto UFO del Pentagono chiamato Advanced Aerospace Threat Identification Program (AATIP) nel 2017, le rivelazioni del governo sugli UFO sono arrivate ripetutamente. L'anno scorso, il Pentagono ha pubblicato un rapporto sul suo programma UFO che descriveva in dettaglio 143 avvistamenti di oggetti aerei che non potevano essere spiegati tra gli anni 2004 e 2021. Quel rapporto è stato considerato piuttosto deludente perché molte delle informazioni erano state precedentemente divulgate, e gran parte del rapporto cercava semplicemente finanziamenti aggiuntivi per il Pentagono. Ma è stata ottenuta una versione riservata di quel rapporto all'inizio di quest'anno dall'organizzazione governativa per la trasparenza The Black Vault, che sembra avere dettagli molto più interessanti sulla potenziale natura degli UFO.

Da allora, Motherboard e altri punti vendita hanno ottenuto centinaia di pagine di rapporti e ricerche sulla tecnologia futuristica finanziata dal governo nell'ambito dell'AATIP e un programma correlato chiamato Advanced Aerospace Weapons System Application Program. E la Biblioteca presidenziale di Barack Obama ha affermato di avere migliaia di pagine di documenti sugli UFO.

