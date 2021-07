5 lug 2021 15:00

UFO E TRINO – AVVISTATO SUL MARE DI DEVON, NEL REGNO UNITO, UN "GRANDE UFO" - LE FOTOGRAFIE MOSTRANO UN OGGETTO CON QUATTRO LUCI BRILLANTI POSIZIONATE A TRIANGOLO - SECONDO L'UOMO CHE LE HA SCATTATE, L'OGGETTO NON IDENTIFICATO E' RIMASTO UNA DECINA DI SECONDI NELLA SUA VISUALE PER POI ALLONTANARSI BRUSCAMENTE - "NON SI MUOVEVA COME AVREBBE FATTO UN AEREO"...