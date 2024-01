IN UGANDA È INIZIATO IL PROCESSO A THOMAS KWOYELO, EX BAMBINO SOLDATO DIVENTATO COMANDANTE DEL FAMIGERATO ESERCITO DI RESISTENZA DEL SIGNORE (LRA), CHE VOLEVA ISTITUIRE UN GOVERNO BASATO SUI DIECI COMANDAMENTI: KWOYELO DEVE RISPONDERE DI OLTRE 90 CAPI D’ACCUSA, TRA CUI OMICIDIO, STUPRO E RECLUTAMENTO DI ALTRI BAMBINI SOLDATO – È IL PRIMO COMANDANTE DELL’LRA IMPUTATO IN UN TRIBUNALE DEL PAESE…

thomas kwoyelo 3

(ANSA) - È iniziato in Uganda il processo a un ex bambino soldato diventato comandante del famigerato Esercito di resistenza del Signore (Lra): lo rende noto la Bbc. Thomas Kwoyelo deve rispondere di oltre 90 capi d'accusa, tra cui omicidio, stupro e reclutamento di bambini soldato.

L'uomo è il primo comandante dell'Lra imputato in un tribunale ugandese, con un processo che rappresenta un momento di svolta per il sistema giudiziario del Paese. Durante una sua comparsa in tribunale nel 2011, Kwoyelo ha negato le accuse contro di lui.

LRA UGANDA

L'Esercito di resistenza del Signore è stato formato in Uganda oltre 20 anni fa per istituire un governo basato sui dieci comandamenti della Bibbia. Ma Lra è noto per aver amputato arti e rapito bambini diventati soldati e schiavi sessuali.

Operante al principio soprattutto nel nord dell'Uganda, Lra si è poi spostato nella Repubblica democratica del Congo - dove Kwoyelo è stato arrestato nel 2009 - e successivamente nella Repubblica Centrafricana. Kwoyelo racconta di essere stato rapito da combattenti Lra all'inizio della sua adolescenza, mentre andava a scuola.

thomas kwoyelo 2

Migliaia di ex membri di Lra hanno ottenuto l'amnistia in base a una controversa legge ugandese dopo aver lasciato il gruppo ribelle, ma questo non è stato possibile per Kwoyelo, provocando l'accusa di un diniego politicamente motivato.

thomas kwoyelo 4 thomas kwoyelo 6 thomas kwoyelo 5 LRA UGANDA LRA UGANDA thomas kwoyelo 7 thomas kwoyelo 1