UIGURI E FIGLI MASCHI – DECINE DI PRIGIONIERI IN FILA CON DIVISA DA CARCERATI CONTROLLATI A VISTA DALLA POLIZIA: UN VIDEO MOSTRA IL TRATTAMENTO CHE LA CINA RISERVA AGLI UIGURI DELLA REGIONE AUTONOMA DELLO XINJANG - XI JINPING VA IN GIRO PER IL MONDO A FARSI BELLO E A COMPRARSI IL FAVORE DEGLI ALTRI PAESI, INTANTO IN PATRIA MANDA CENTINAIA (FORSE MIGLIAIA) DI PERSONE NEI CAMPI DI “RIEDUCAZIONE” - VIDEO

Cina, centinaia di prigionieri bendati nella regione dello Xinjiang ripresi con il drone

Da www.corriere.it

prigionieri uiguri bendati nello xinjiang, in cina 1

Gira da tempo nel mare magnum del web. Il video mostra uomini in fila, in divisa da carcerati, mentre scendono da un treno con una benda sugli occhi e le mani legate dietro la schiena. Altri sono in attesa, seduti con le gambe incrociate su quella che sembra la banchina di una stazione. Accanto a loro decine di uomini con le divise delle forze speciali della polizia cinese. A un certo punto, i carcerati si alzano e con calma, scortati dagli agenti, si dirigono verso degli autobus in attesa.

prigionieri uiguri bendati nello xinjiang, in cina 2

Dalle scritte sulle loro giacche si capisce che si trovano nella regione di Kashgar, nell’estremo Ovest dello Xinjiang, a sua volta la provincia più occidentale della Repubblica popolare cinese, dove è maggioranza l’etnia islamica degli uiguri. Secondo la Cnn, che l’ha trasmesso, il video risale a una settimana fa ed è stato girato da un drone. L’emittente All News americana non ha potuto verificarne l’autencitià, le autorità di Pechino si sono limitate a rispondere che «reprimere i crimini secondo la legge è una pratica comune a tutti i Paesi» e che «la repressione dei crimini nello Xinjiang non è mai stata collegata a etnie o religioni».

prigionieri uiguri bendati nello xinjiang, in cina 3 sorveglianza di massa nello xinjiang, in cina

E ancora: «Il trasporto di detenuti da parte delle autorità giudiziarie - infine - rientra tra le normali attività giudiziarie». I prigionieri in Cina vengono regolarmente trasportati con gli occhi bendati. Non è chiaro se gli uomini siano detenuti per reati o per altri motivi. L’account YouTube che ha caricato il video lo ha descritto come una dimostrazione della «repressione a lungo termine dei diritti umani e delle libertà fondamentali da parte del governo cinese nella regione autonoma uigura dello Xinjiang». Un funzionario dell’intelligence occidentale ha detto alla Cnn di ritenere autentico il video. «La Cina deve essere chiamata a rispondere di questo comportamento», ha detto il funzionario, con cui «sembra tentare di spazzare via l’intera identità uigura».

prigionieri uiguri bendati nello xinjiang, in cina riconoscimento facciale xinjiang, cina l'app per controllare i musulmani nello xinjiang, in cina xinjiang province, china Xinjiang Uygur LA APP SPIA INSTALLATA DAI CINESI NEI TELEFONI DEI TURISTI NELLA REGIONE DELLO XINJIANG UIGURI IN RIVOLTA UIGURI IN RIVOLTA CINA, BAMBINI DELLA MINORANZA UIGURA SEQUESTRATI AI GENITORI CINA, BAMBINI DELLA MINORANZA UIGURA SEQUESTRATI AI GENITORI CINA, BAMBINI DELLA MINORANZA UIGURA SEQUESTRATI AI GENITORI uiguri musulmani cinesi