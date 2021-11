UIGURI E FIGLI MASCHI - PUBBLICATI ONLINE DOCUMENTI INEDITI CHE DIMOSTRANO COME XI JINPING E LA LEADERSHIP CINESE ABBIANO GUIDATO LA REPRESSIONE NELLO XINJIANG - AL CENTRO DELL'AZIONE C'ERA IL CONTROLLO DELLA POPOLAZIONE, LA SICUREZZA E LA NECESSITA' DI PUNIRE GLI UIGURI - TRA IL 2014 E IL 2018 LA DIRIGENZA DEL PARTITO COMUNISTA CHIESE AI FUNZIONARI LOCALI DI ATTUARE UNA SERIE DI MISURE PER...

Dagotraduzione dal Guardian

xi jinping

Estratti di documenti inediti che collegano direttamente la repressione cinese sui musulmani uiguri e altri minoranze nella provincia dello Xinjiang alla leadership cinese sono stati pubblicati online. Tra questi, anche tre discorsi del presidente cinese Xi Jinping nell’aprile del 2014. Al centro dei documenti, c’è la sicurezza, il controllo della popolazione e la necessità di punire gli uiguri. Alcuni sono stati contrassegnati come top secret.

I documenti sono trapelati attraverso l’Uyghur Tribunal, un tribunale del popolo indipendente con sede nel Regno Unito. Nei documenti, dirigenti di alto grado del Partito Comunista chiedono la rieducazione e il trasferimento degli uiguri per correggere lo squilibrio tra la loro popolazione e quella han nello Xianjiang.

Uiguri prigionieri della Cina

Il dottor Adrian Zenz, l'accademico tedesco a cui è stato chiesto dal tribunale di autenticare i documenti, ha affermato che i documenti top secret e riservati sono significativi perché mostrano molteplici collegamenti tra le richieste della leadership cinese del 2014 e ciò che è accaduto successivamente nello Xinjiang, compresa la massa internamento nei campi di rieducazione, trasferimenti coercitivi di manodopera e ottimizzazione della popolazione etnica aumentando le quote di popolazione Han.

Uiguri prigionieri della Cina 2

Zenz sostiene che i documenti mostrano l'intenzione a lungo termine della leadership di commettere un genocidio culturale con lo scopo specifico di salvaguardare il dominio del PCC.

I documenti sono stati consegnati integralmente in forma digitale al tribunale a settembre, ma non sono stati pubblicati integralmente al fine di proteggere la fonte della fuga di notizie. Il dottor Adrian Zenz, l'accademico tedesco a cui è stato chiesto dal tribunale di autenticare i documenti, ha affermato che i documenti top secret e riservati sono significativi perché mostrano molteplici collegamenti tra le richieste della leadership cinese del 2014 e ciò che è accaduto successivamente nello Xinjiang, compresa l’internamento di massa nei campi di rieducazione, i trasferimenti coercitivi di manodopera e l’ottimizzazione della popolazione etnica aumentando le quote di popolazione Han.

uiguri 1

Zenz sostiene che i documenti mostrano l'intenzione a lungo termine della leadership di commettere un genocidio culturale con lo scopo specifico di salvaguardare il dominio del PCC.

Sono state invece pubblicate le trascrizioni di alcuni documenti, lunghe citazioni, riassunti e analisi. I documenti originali sono stati sottoposti a revisione paritaria dal dott. James Millward, professore di storia intersocietale presso la Georgetown University di Washington, e dal dott. David Tobin, docente di studi sull'Asia orientale presso l'Università di Sheffield. Alcuni sono stati redatti per rimuovere i timbri di ricezione. La fuga di notizie copre 11 documenti e 300 pagine uniche. Vanno da aprile 2014 a maggio 2018.

uiguri

Zenz ha affermato che alcuni dei documenti sono stati attinti dal New York Times in un rapporto nel 2019, ma che la fuga di notizie comprende anche informazioni inedite.

Alla fine del 2016, poco prima dell'attuazione di una serie di misure senza precedenti nello Xinjiang, le dichiarazioni dei leader sono state consegnate ai quadri dello Xinjiang come materiale di studio cruciale, preparandoli all'attuazione delle misure.

uiguri 5

In un discorso del 2014 coperto dalla fuga di notizie, Xi sostiene che l'iniziativa della cintura e delle strade, il suo progetto di politica estera distintivo, richiede un ambiente di sicurezza interna stabile. Afferma che la sicurezza nazionale dell'intero paese e il raggiungimento dei principali obiettivi della Cina nel 21° secolo saranno in pericolo se la situazione nel sud dello Xinjiang non sarà tenuta sotto controllo.

bambini uiguri

Il discorso è stato pronunciato settimane dopo che Xi ha chiesto «sforzi a tutto campo» per consegnare alla giustizia gli assalitori che hanno ucciso 31 persone e ne hanno ferite più di 140 con coltelli e machete in un omicidio sanguinoso nella città sud-occidentale di Kunming il 1 marzo. Pechino ha incolpato i separatisti dello Xinjiang per l'attacco.

Nel discorso Xi chiede che la regione si impegni in una battaglia a tutto campo per «impedire che le violente attività terroristiche dello Xinjiang si diffondano nel resto della Cina», sostiene che «la stabilità nello Xinjiang e persino in tutto il paese dipende dallo Xinjiang meridionale», e chiede «un duro colpo per farci guadagnare tempo».

uiguri

E dato che gli atti violenti si erano già diffusi in altre regioni della Cina, «proponiamo che lo Xinjiang sia attualmente in ... un doloroso periodo di trattamento interventistico». Gli estremisti religiosi, dice, sono «diavoli che uccidono senza battere ciglio».

Avverte anche che l'estremismo religioso è «una potente droga psichedelica» e chiede riforme attraverso l'istruzione, in contrasto con una pratica di arresto e rilascio – un riferimento alla rieducazione e ai campi di detenzione.

uiguri 2

In un altro documento, il segretario del partito dello Xinjiang, Chen Quanguo, ordina personalmente ai funzionari di «radunare tutti coloro che dovrebbero essere rastrellati» e afferma che le strutture di rieducazione professionale della regione dovrebbero essere «gestite senza esitazioni per molto tempo».

In uno dei discorsi, Xi sostiene che «la proporzione della popolazione e la sicurezza della popolazione sono basi importanti per la pace e la stabilità a lungo termine». Questa affermazione è stata successivamente citata testualmente da un alto funzionario dello Xinjiang nel luglio 2020, il quale ha poi sostenuto che la quota della popolazione Han dello Xinjiang meridionale era «troppo bassa».

zumret dawut, una donna uigura fatta abortire dal governo cinese

Altri documenti classificati lamentano «gravi squilibri nella distribuzione della popolazione etnica» e una struttura della popolazione «severamente monoetnica» (un'eccessiva concentrazione di uiguri) nel sud dello Xinjiang. Impongono che entro il 2022, 300.000 coloni (per lo più Han dalla Cina orientale) vengano trasferiti nelle regioni dello Xinjiang meridionale amministrate dallo Xinjiang Construction and Production Corps, noto anche come "bingtuan", un'entità paramilitare, con l'obiettivo esplicitamente dichiarato di aumentare le quote di popolazione Han nella regione.

Lo stesso Xi ha ordinato l'abolizione delle politiche di controllo delle nascite preferenziali per i gruppi etnici nello Xinjiang meridionale che in precedenza avevano permesso loro di avere più figli degli Han. Ha chiesto che le politiche di controllo delle nascite nel cuore degli uiguri fossero rese «uguali per tutti i gruppi etnici».

La nuova fuga di notizie è stata menzionata per la prima volta sabato in una sessione speciale del tribunale con sede nel Regno Unito.

campi di concentramento per uiguri, nella regione dello xinjiang

I rapporti del governo indicano che nel febbraio 2017, poche settimane prima dell'inizio di una campagna di internamento, i quadri dirigenti delle prefetture e delle contee sono stati sottoposti a un programma di studio intensificato di due dei discorsi di Xi per almeno due ore alla settimana.

Zenz è stato denunciato dai difensori di Pechino come un fondamentalista cristiano determinato a distruggere il comunismo cinese. Il governo cinese gli ha imposto sanzioni. Ha sempre sostenuto che le libertà politiche, economiche e religiose nella regione dello Xinjiang sono «pienamente garantite».

campi di concentramento per uiguri, nella regione dello xinjiang 1

Zenz afferma che il nuovo materiale mostra che i massimi leader cinesi consideravano il raggiungimento del «mantenimento della stabilità» e degli obiettivi correlati, come la «e-estremizzazione» religiosa nello Xinjiang, una questione di sicurezza nazionale della Cina, cruciale per raggiungere obiettivi politici primari a lungo termine.

posto di blocco nel campo di detenzione di artux, nello xinjiang i musulmani uiguri costretti a mangiare ravioli con carne di maiale