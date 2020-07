UIGURI E NIENTE FIGLI MASCHI – LA CINA HA UN PROBLEMA CON GLI UIGURI? PER RISOLVERLO NE STERILIZZA A FORZA LE DONNE MENTRE GLI UOMINI FINISCONO NEI CAMPI DI CONCENTRAMENTO CHE XI JINPING CHIAMA “CENTRI DI FORMAZIONE” - IL PARLAMENTO EUROPEO: “ATROCITÀ SENZA PRECEDENTI”. CHE DICE BEPPE GRILLO, CHE HA DERUBRICATO IL MASSACRO A “CAMPAGNA PER SCREDITARE IL GOVERNO CINESE"?

zumret dawut, una donna uigura fatta abortire dal governo cinese

L'ARTICOLO SUL BLOG DI BEPPE GRILLO CHE NEGA LA REPRESSIONE CINESE DEGLI UIGURI

3 – CINA, DONNE UIGURE STERILIZZATE A FORZA: COSÌ PECHINO CANCELLA UN POPOLO

Carlo Pizzati per “la Stampa”

Due indagini rivelano che negli ultimi due anni il governo cinese ha ingaggiato una radicale campagna di sterilizzazione tra le donne della minoranza islamica degli uiguri che vivono nella regione occidentale dello Xinjiang. I dati emersi sono raccapriccianti e sarebbero in violazione della Convenzione Onu per la prevenzione e punizione dei crimini di genocidio che proibisce di «imporre misure che intendono prevenire le nascite di un gruppo specifico».

uiguri

Immediata la condanna della delegazione del Parlamento europeo per le relazioni con la Repubblica popolare cinese che ricorda la condanna della detenzioni di massa degli uiguri nei «campi di rieducazione» politici. «Un’atrocità senza precedenti, potremmo assistere all’attuazione di un genocidio». Il segretario di Stato americano Mike Pompeo ha definito queste rivelazioni «scioccanti e inquietanti».

campi di concentramento per uiguri, nella regione dello xinjiang

Secondo i dati raccolti dalla Associated Press e dal ricercatore Adrian Zenz della Fondazione americana Vittime del Comunismo, la fase di repressione degli uiguri in atto dal 2017 assume una chiave di lettura grottesca.

A finire nei campi di rieducazione sono stati prima i capifamiglia della minoranza musulmana cinese, accusati di avere avuto troppi figli. Molti sono stati condannati a un anno di prigionia per ogni figlio, come nel caso del fruttivendolo Abdushukur Umar che, avendo sette figli, resterà in prigione per sette anni.

uiguri 2

A portare l’accusa da genocidio culturale al livello del genocidio demografico è il fatto che mentre un milione di uiguri finivano nei campi di concentramento «per assicurarsi che non diventassero estremisti religiosi», la polizia radunava donne incinte per farle abortire, donne da sterilizzare e figli non autorizzati dalla legge del «figlio unico», in realtà già abolita nel 2016.

bambino uiguro

La strategia è delineata negli obiettivi di performance governativi per lo Xinjiang. «Provincia di Hotan: applicare la spirale a 524 donne e sterilizzarne 14.872. Provincia di Guma, inserire 5970 spirali e sterilizzare 8.064 donne». L’intento è di bloccare le nascite dal 14 al 34 % tra donne uigure dai 18 ai 49 anni. Si parla di più sterilizzazioni pro capite di quante la Cina abbia fatto in tutto il Paese dal 1998 al 2018. A parte gli aborti obbligatori, i metodi sono iniezioni sterilizzanti, inserimento forzato della spirale e la sterilizzazione chirurgica.

bambini uiguri

Dal 2015 al 2018 la crescita naturale della popolazione uigura nelle province di Kashgar e di Hotan è crollata dell’80 %. Nel 2019 si è ottenuto un ulteriore calo del 24%, in alcune zone arrivando a meno 30 e meno 56%.

i musulmani uiguri costretti a mangiare ravioli con carne di maiale

Nel 2018, l’80 % delle spirali di tutta la Cina sono state applicate nello Xinjiang, dove vive appena l’1,8 % della popolazione nazionale. Nel 2020, in questa regione, sono state fatte sette volte più sterilizzazioni pro capite della media nazionale. Il motivo? Come ha scritto Li Xiaoxia dell’Istituto di Sociologia dello Xinjiang: «La popolazione uigura è pericolosa poiché indebolisce l’identità nazionale e l’identificazione con la Nazione-Razza cinese, con impatto a lungo termine destabilizzante».

Nel frattempo, invece, l’influsso di operai e coloni han, la maggioranza in Cina, è aumentato con l’incentivo, per ogni capofamiglia han sotto i 35 anni, di campi da coltivare, un appartamento nuovo, posto fisso da statale con stipendio di 12 mila euro superiore alla media nazionale.

extension cinesi sequestrate a new york 1

Mentre gli han, in alcune province, per fare più figli ricevono esenzioni fiscali, sussidi per i matrimoni e per i parti, le donne uigure vengono costrette a cantare in coro queste parole, durante gli alza-bandiera obbligatori: «Se abbiamo troppi figli, siamo estremiste religiose e così finiamo nei campi di rieducazione».

