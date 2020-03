17 mar 2020 11:47

ULTIME DALL’EPIDEMIA - L'INTERO GOVERNO POLACCO È STATO MESSO IN QUARANTENA DOPO CHE UN MINISTRO È RISULTATO POSITIVO AL CORONAVIRUS - IL VICE CAPO DEL COMITATO OLIMPICO GIAPPONESE È RISULTATO POSITIVO - IL COVID-19 HA FATTO ALMENO 7.063 MORTI NEL MONDO DALLA SUA COMPARSA IN DICEMBRE - I CASI DI CONTAGIO SONO OLTRE 180.090 IN 145 PAESI. DA IERI NEL MONDO…