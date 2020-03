ULTIME DALL’EPIDEMIA - CANCELLATO IL TORNEO DI TENNIS DI INDIAN WELLS IN PROGRAMMA DA OGGI IN CALIFORNIA - IL SENATORE REPUBBLICANO AMERICANO TED CRUZ SI METTE IN QUARANTENA DOPO AVER AVUTO CONTATTI CON UNA PERSONA RISULTATA POSITIVA AL CORONAVIRUS - PRIMI DUE CASI IN ALBANIA: SONO PADRE E FIGLIO RIENTRATI DA UN VIAGGIO A FIRENZE…

CORONAVIRUS: USA, IL SENATORE TED CRUZ IN QUARANTENA

(ANSA) - Il senatore repubblicano americano Ted Cruz si mette in quarantena dopo aver avuto contatti con una persona risultata positiva al coronavirus. "Non ho sintomi, mi sento bene", dice il senatore texano spiegando di aver deciso di mettersi in quarantena per precauzione. Cruz è venuto a contatto, tramite una breve conversazione e una stretta di mano, con una persona positiva durante la conferenza Cpac, che si è tenuta dieci giorni fa e a cui hanno partecipato anche il presidente Donald Trump e il vice Mike Pence.

CORONAVIRUS: PRIMI 2 CASI IN ALBANIA,TORNATI DA ITALIA

(ANSA) - Primi due casi di coronavirus anche in Albania. Lo ha reso noto il ministero albanese della Sanità. Si tratta di padre e figlio rientrati da un viaggio a Firenze, i quali sono risultati "positivi al Covid-19". Il loro stato di salute sembra essere "stabile e senza complicazioni", ha riferito il ministero in un comunIcato diffuso dopo mezzanotte.

CORONAVIRUS: TENNIS, CANCELLATO TORNEO INDIAN WELLS

(ANSA-ANSA) - Il torneo di tennis di Indian Wells in programma da oggi in California è stato cancellato a causa dell'epidemia del nuovo coronavirus, hanno annunciato ieri sera gli organizzatori. La decisione è stata presa dopo che "il dipartimento di sanità pubblica della contea di Riverside ha dichiarato un'emergenza di salute pubblica per la Coachella Valley dopo un caso confermato di coronavirus Covid-19 a livello locale", ha detto il management del torneo in un comunicato.

CORONAVIRUS: COREA SUD; 248 NUOVI CASI, A 7.382

(ANSA) - La Corea del Sud ha registrato nell'intera giornata di domenica 248 nuove infezioni per coronavirus: secondo il Korea Centers for Disease Control and Prevention (Kcdc), i contagi totali si sono portati a 7.382, in gran parte concentrati nei due focolai della città di Daegu e della vicina provincia di Nord Gyeongsang. Un altro morto è stato finora segnalato, portando i decessi complessivi a quota 51.