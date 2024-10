9 ott 2024 14:50

ULTIME DAL FRONTE GIUDIZIARIO DELLA “SANTA” – VISIBILIA EDITORE HA CHIESTO DI PATTEGGIARE NELL'UDIENZA PRELIMINARE PER IL CASO DI TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELL'INPS PER LE PRESUNTE IRREGOLARITÀ SULLA CASSA INTEGRAZIONE COVID, CHE VEDE IMPUTATA ANCHE DANIELA SANTANCHÈ – LA PITONESSA, CHE DAL 2022 NON HA CARICHE NE’ QUOTE DELLA SOCIETÀ, HA CHIESTO DI SPOSTARE IL PROCEDIMENTO DA MILANO A ROMA PER COMPETENZA TERRITORIALE – L'INPS È STATO AMMESSO COME PARTE CIVILE CONTRO LA MINISTRA…