(ANSA) - Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto in base al quale la legge marziale viene introdotta nelle quattro regioni ucraine che la Russia ha annesso illegalmente: quelle di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e di Kherson. Lo riporta la Tass.

Mosca, 5 milioni di ucraini rifugiati in Russia

(ANSA) - "Circa cinque milioni di residenti del Donbass e delle regioni del sud-est dell'Ucraina hanno trovato rifugio in Russia". Lo ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza di Mosca, Nikolaj Patrushev, al termine della riunione odierna dell'organismo, presieduta da Vladimir Putin, come riporta Interfax. (ANSA).

Kiev, russi hanno aperto il fuoco su ambulanze a Kharkiv

(ANSA) - I militari russi hanno aperto il fuoco sulle ambulanze nella comunità di Dvorichna, nella regione di Kharkiv, nell'Ucraina orientale. Lo ha scritto su Facebook il Centro per le cure mediche d'emergenza e la medicina dei disastri del Consiglio regionale di Kharkiv, come riferisce Ukrinform. "Il nemico continua a seminare il terrore tra i civili nelle aree liberate di Kharkiv con attacchi missilistici. Nel bombardamento di oggi del distretto di Dvorichna, tre veicoli specializzati in servizi medici di emergenza sono stati gravemente danneggiati, alcuni dipendenti del Servizio di emergenza sono rimasti feriti".

Ucraina Russia, news sulla guerra di oggi

Ore 14:38 Peskov: non è prevista la chiusura dei confini russi

La Russia non intende chiudere i confini alla luce dell'introduzione della legge marziale in quattro regioni. Lo ha chiarito il portavoce del presidente russo Dmitry Peskov a Ria Novosti: «No. Non è pianificato». Putin ha annunciato l'introduzione della legge marziale a partire da domani nelle quattro regioni ucraine annesse dalla Russia.

Ore 14:30 - Putin limita movimenti in 8 regioni a confine con Ucraina

Nel suo intervento al Consiglio di sicurezza russo, il presidente Vladimir Putin ha emesso un decreto che limita i movimenti dentro e fuori otto regioni confinanti con l'Ucraina. Le misure si applicano alle regioni meridionali di Krasnodar, Belgorod, Bryansk, Voronezh, Kursk e Rostov e ai territori di Crimea e Sebastopoli, che la Russia ha annesso nel 2014. Lo riporta il Guardian.

Ore 14:25 - Sindaco di Kiev: abbattuti diversi missili russi sulla capitale

Il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko ha annunciato che «diversi missili russi» sono stati abbattuti sulla capitale ucraina dalle batterie di difesa aerea. In precedenza erano state sentite esplosioni in città.

Ore 14:23 - Putin: preparare Consiglio speciale sul conflitto

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di aver incaricato il governo di preparare una bozza di decreto sull'istituzione di un Consiglio speciale di coordinamento «sotto il Consiglio dei ministri» per «soddisfare le esigenze emerse nel corso dell'operazione militare speciale»: lo scrive l'agenzia Interfax.

Ore 14:11 - Khamenei: i nostri droni portano onore all'Iran

«Pochi anni fa, quando immagini di missili avanzati e droni furono pubblicate, dicevano che erano modificate con photoshop. Ora dicono che i droni iraniani sono pericolosi e chiedono perché li vendiamo a questo o a quello. Queste imprese sono state compiute dalle élite iraniane, portano onore al nostro Paese». Lo ha affermato sul suo account twitter la Guida suprema dell'Iran, Ali Khamenei, in riferimento alle critiche dell'Occidente e di Kiev all'Iran per l'utilizzo di droni iraniani da parte della Russia nel conflitto in Ucraina.

Ore 14:02 - Stop alla mobilitazione in Russia: «Chi ha la cartolina può stracciarla»

(Marco Imarisio) Stimati moscoviti. Quando il sindaco scrive, lo fa per dare buone notizie. La mobilitazione parziale è finita, almeno e per ora soltanto nella capitale. Non nei prossimi giorni, ma da subito. Il messaggio di Sergey Sobjanin è stato pubblicato a mezzogiorno. La chiusura di tutti i centri di reclutamento era prevista per le 14, appena due ore dopo. Non che ci fosse una gran ressa di aspiranti soldati, ma è la tempistica che colpisce. «Gli obiettivi sono stati raggiunti». Le cartoline di precetto inviate a domicilio nel corso della mobilitazione, «cessano con effetto immediato la loro validità».

Ore 13:57 - Kiev smentisce i russi su Kherson: non bombardiamo le nostre città

Il capo dell'Ufficio del Presidente ucraino Andriy Yermak smentisce «le false notizie russe sulle tattiche dell'esercito ucraino a Kherson»: «Gli occupanti russi stanno diffondendo notizie false sui presunti bombardamenti dell'esercito ucraino a Kherson e con spettacoli propagandistici sull'evacuazione. Ma a differenza dei terroristi russi, i cui aerei si schiantano contro le abitazioni anche in Russia, le Forze armate ucraine non bombardano gli insediamenti ucraini», ha sottolineato Yermak. In precedenza il capo dell'amministrazione militare regionale di Mykolaiv Vitalii Kim ha dichiarato che «gli invasori russi stavano preparando le postazioni per bombardare la città di Kherson».

Ore 13:52 - Putin dichiara la legge marziale nelle 4 regioni annesse

Il presidente russo Vladimir Putin ha firmato un decreto in base al quale la legge marziale viene introdotta nelle quattro regioni ucraine che la Russia ha annesso illegalmente: quelle di Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e di Kherson. Lo riporta la Tass.

Ore 13:51 - Kiev abbatte elicottero russo, Mosca centra caccia ucraino

Le forze ucraine hanno abbattuto oggi un elicottero d'attacco russo Ka-52 nella regione di Kherson (sud) e le forze di difesa aerea russe hanno centrato un caccia SU-25 e 12 droni ucraini nella stessa regione e nell'est del Paese: lo hanno reso noto rispettivamente il Comando Aereo Sud di Kiev e i vertici militari russi, come riportano Ukrinform e Tass.

Ore 13:40 - Israele al fianco di Kiev ma non fornirà armi

La politica di Israele nei confronti dell'Ucraina «non cambierà»: a fianco di Kiev ma «non saranno fornite armi». Lo ha detto il ministro della Difesa Benny Gantz che ha incontrato gli ambasciatori Ue confermando «il sostegno e la permanenza di Israele» a fianco dell'Occidente. Gantz ha poi detto che Israele offrirà a Kiev «sistemi di allerta precoci per i civili».

Ore 13:34 - Mosca: eliminate forze Kiev vicino alla centrale di Zaporizhzhia

Le forze russe hanno eliminato la forza d'assalto ucraina vicino alla centrale nucleare di Zaporizhzhia uccidendo più di 90 soldati e distruggendo 14 imbarcazioni: lo hanno reso noto i vertici dell'esercito russo, sottolineando che alla centrale non ci sono state vittime o danni e che i livelli di radioattività sono normali. Lo riporta la Tass.

Ore 13:29 - Esplosioni nel centro di Kiev

Due esplosioni sono state sentite nel centro di Kiev. Lo riferisce il corrispondente dell'Afp nella capitale ucraina.