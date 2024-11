ULTIME DAL FRONTE - PUTIN HA RIMOSSO IL COLONNELLO GENERALE GENNADY ANASHKIN, COMANDANTE DEL GRUPPO FORZE SUD: È STATO ALLONTANATO DOPO AVER FORNITO INFORMAZIONI FUORVIANTI SUI PROGRESSI DELLA RUSSIA NEI PRESSI DELL'INSEDIAMENTO DI SIVERSK, NELLA REGIONE ORIENTALE DI DONETSK - IL CREMLINO HA ORDINATO "UNA DELLE PIÙ POTENTI OFFENSIVE RUSSE" DALL'INIZIO DELLA GUERRA IN PRIMA LINEA MA I PROGRESSI SONO STATI PIÙ LENTI IN ALCUNE REGIONI, CON MOLTI INSEDIAMENTI CHE SONO DIVENTATI "SINONIMO DI BUGIE E PERDITE INGIUSTIFICATE", HA DICHIARATO SU TELEGRAM RYBAR, UNO DEI PIÙ IMPORTANTI BLOG MILITARI RUSSI…

(ANSA) - ROMA, 25 NOV - La Russia ha rimosso un comandante di alto livello dal suo incarico per aver fatto affermazioni false sui progressi della guerra in alcune zone dell'Ucraina orientale. Lo affermano, scrive la Cnn, i blogger militari e i media russi. Secondo i blogger, il colonnello generale Gennady Anashkin, comandante del Gruppo forze sud, è stato allontanato dopo aver fornito informazioni fuorvianti sui progressi della Russia nei pressi dell'insediamento di Siversk, nella regione orientale di Donetsk.

La tv russa Rbc ha riportato la notizia dell'allontanamento di Anashkin, citando fonti non citate del ministero della Difesa russo secondo cui è stato rimosso come parte di una rotazione pianificata. Ma dai funzionari di Mosca non c'è al momento nessuna conferma ufficiale. Le forze ucraine stanno affrontando "una delle più potenti offensive russe" dall'inizio della guerra in prima linea, secondo il capo dell'esercito ucraino.

Ma i progressi sono stati più lenti in alcune regioni, con molti insediamenti che sono diventati "sinonimo di bugie e perdite ingiustificate", ha dichiarato su Telegram Rybar, uno dei più importanti blog militari russi. Alcuni blogger sostengono che i falsi resoconti fatti da diversi comandanti sulla situazione sul campo hanno portato a pesanti perdite tra le unità russe.