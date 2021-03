ULTIME DAL “MONDO DI MEZZO” – MASSIMO CARMINATI E SALVATORE BUZZI CONDANNATI RISPETTIVAMENTE A 10 ANNI E A 12 ANNI E 10 MESI NEL PROCESSO DI APPELLO BIS SUL “MONDO DI MEZZO” – ENTRAMBI ERANO IN AULA NON DA DETENUTI MA DA UOMINI LIBERI, ESSENDO SCADUTI I TERMINI DI CUSTODIA CAUTELARE…

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - La prima Corte d'Appello di Roma ha condannato a 10 anni l'ex Nar, Massimo Carminati nel processo di appello bis al Mondo di mezzo. I giudici hanno, invece, inflitto 12 anni e 10 mesi a Salvatore Buzzi, il ras delle cooperative romane. Il processo si è celebrato per una ventina di imputati dopo che la Cassazione ha fatto cadere l'accusa di associazione mafiosa e chiesto il ricalcolo della pena.

Valentina Errante per www.ilmessaggero.it

Arriva dopo sette anni dall'inchiesta la sentenza d'Appello bis sul "Mondo di Mezzo", dopo che il 22 ottobre di due anni fa la Cassazione ha fatto cadere l'accusa di mafia e smentito l'impianto della procura nell'inchiesta ordinando un processo d'appello bis per il ricalcolo delle pene.

Massimo Carminati e Salvatore Buzzi, protagonisti del maxi processo, erano in aula e non da detenuti ma da liberi, essendo scaduti i termini di custodia cautelare. Sono loro, per la Cassazione, il vertice delle due associazioni a delinquere semplici. Carminati è stato condannato a 10 anni, Buzzi a 12 anni e 10 mesi . Cinque anni all'ex consigliere Luca Gramazio.

Il processo d'Appello bis per il ricalcolo delle pene per 20 imputati si è aperto lo scorso 8 settembre, a quasi un anno dalla sentenza della Cassazione. In aula si sono ritrovati fianco a fianco Buzzi e Carminati mentre per altri imputati invece si è scelta la strada del concordato. Tra questi l'ex consigliere Luca Gramazio, l'ex ad di Ama Franco Panzironi, Fabrizio Franco Testa e Riccardo Brugia.

Le richieste

Il procuratore generale Pietro Catalani aveva chiesto nelle scorse udienze di condannare Carminati a undici anni e un mese e Salvatore Buzzi a 12 anni, 8 mesi e 20 giorni di reclusione.