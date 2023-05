NEGLI ULTIMI DIECI ANNI I CASI DI DEMENZA SONO PIU' CHE RADDOPPIATI - LO HA SCOPERTO UNA RICERCA DELL'UNIVERSITY COLLEGE DI LONDRA: NEL 2009 SI VERIFICAVA UN CASO OGNI MILLE PAZIENTI, NEL 2018 SE NE SONO REGISTRATI TRE - "I PROBLEMI DI MEMORIA E IL DECLINO COGNITIVO NON SONO SOLO I SINTOMI CARATTERISTICI DELLA DEMENZA, MA ANCHE UN ALTO RISCHIO DI SVILUPPARE LA MALATTIA..."

Dagotraduzione da Study Finds

Ogni tanto tutti dimentichiamo dove abbiamo lasciato le chiavi, ma uno studio suggerisce che dimenticare le cose è solo l'inizio dei problemi per molte persone. Una nuova ricerca dall'Inghilterra rileva che il numero di casi di declino cognitivo è più che raddoppiato in dieci anni, aumentando la probabilità di demenza negli anziani.

Per lo studio, i ricercatori hanno utilizzato i dati di oltre 1,3 milioni di persone di età compresa tra 65 e 99 anni, valutati tra il 2009 e la fine del 2018. Più di 50.000 partecipanti sono andati dal proprio medico preoccupati della perdita di memoria. Quasi 15.000 hanno sperimentato un declino cognitivo.

«Negli ultimi dieci anni c'è stata una spinta per incoraggiare le persone a chiedere aiuto ai loro medici se sono preoccupate per la loro memoria e abbiamo scoperto che tra le persone con più di 80 anni, le donne e le persone che vivono in aree più svantaggiate avevano maggiori probabilità di avere problemi di memoria o declino cognitivo e i loro sintomi avevano maggiori probabilità di progredire verso la diagnosi di demenza», afferma l'autore principale Brendan Hallam, dottorando all'University College di Londra.

Mentre i problemi di memoria sono rimasti stabili, i problemi di declino cognitivo sono raddoppiati tra il 2009 e il 2018. Nel 2009 ogni 1.000 persone sotto osservazione per possibili problemi cognitivi, si è verificato un nuovo caso di declino cognitivo. Nel 2018 si sono verificati tre nuovi casi di declino cognitivo ogni 1.000 persone osservate.

A tre anni dal follow-up di un paziente con problemi di memoria , il 46% ha sviluppato la demenza. Di coloro che hanno sperimentato un declino cognitivo, circa il 52% in seguito ha avuto una diagnosi di demenza.

«I problemi di memoria e il declino cognitivo non sono solo i sintomi caratteristici della demenza, ma predicono anche un alto rischio di sviluppare la malattia. È importante che i medici generici identifichino le persone con problemi di memoria il prima possibile per fornire loro raccomandazioni per migliorare la memoria e consentire una diagnosi tempestiva della demenza», spiega il signor Hallam.

Lo studio è stato pubblicato sulla rivista Clinical Epidemiology.