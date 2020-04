GLI ULTIMI SARANNO GLI ULTIMI – A NEW YORK I SENZATETTO TROVANO RIFUGIO NEI VAGONI DELLA METROPOLITANA ESPONENDO I LAVORATORI DEI SERVIZI ESSENZIALI A UN POTENZIALE CONTAGIO – I POVERACCI SENZA CASA NON RISPETTANO LE DISTANZE, NON HANNO MASCHERINE E CHI DEVE ANDARE A LAVORO HA PAURA DI CONTAGIARSI SUI VAGONI – IL VIDEO GIRATO DA UN DIPENDENTE

DAGONEWS

coronavirus, senzatetto metropolitana new york 2

Un impiegato della metropolitana di New York ha condiviso un video che mostra i senzatetto che hanno trasformato i vagoni in rifugi di fortuna.

Torry Chalmers, 48 anni, ha pubblicato il filmato chiedendo alle istituzioni di fare qualcosa per fermare la diffusione del virus tramite i senzatetto che non hanno dispositivi di protezione e non si preoccupano delle distanze di sicurezza, dormendo uno a fianco all’altro tra cartoni e quei pochi beni che portano con loro ovunque si spostino.

coronavirus, senzatetto metropolitana new york 8

«Questo è quello che mi stanno facendo fare, trasportare senzatetto e virus allo stesso tempo in ogni distretto di New York» ha scritto Chalmers nella didascalia al filmato condiviso sulla sua pagina Facebook.

coronavirus, senzatetto metropolitana new york 3

Chalmers poneva l’attenzione, oltre che sulla situazione drammatica dei senzatetto, anche sui passeggeri preoccupati per le condizioni in cui versano i vagoni. A New York è obbligatorio indossare mascherine e i lavoratori nei servizi considerati essenziali continuano a prendere la metro: «Le persone hanno paura quando il treno arriva in stazione. Scelgono la carrozza che un migliore aspetto. Ogni giorno mettiamo le nostre vite in pericolo».

coronavirus, senzatetto metropolitana new york 1

Il sindaco Bill de Blasio ha annunciato l'intenzione di collocare agenti di polizia nelle stazioni di polizia mentre il Governatore di New York Andrew Cuomo ha aggiunto: «Dobbiamo rispettare i lavoratori nei servizi essenziali. È disgustoso quello che sta succedendo in metropolitana. Meritano di meglio e avranno di meglio. Dobbiamo disporre di un sistema in cui i treni vengano disinfettati. Anche per i senzatetto, trovare rifugio sui treni, è pericoloso nel mezzo di una pandemia. Dobbiamo fare di meglio e lo faremo. Impareremo da questo e saremo migliori»

