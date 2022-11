ULTIMO GIRO DI GIOSTRA – È MORTO A 71 ANNI ALBERTO ZAMPERLA, CAPO DELL’OMONIMA INDUSTRIA CHE COSTRUISCE GIOSTRE E ATTRAZIONI IN TUTTO IL MONDO – ZAMPERLA, “RE DELLE GIOSTRE”, ERA STATO RICOVERATO IN OSPEDALE IN PROVINCIA DI VICENZA A CAUSA DI UNA MALATTIA CHE GLI È STATA FATALE IN POCHI GIORNI – IERI LA SOCIETÀ AVEVA ANNUNCIATO LA REALIZZAZIONE DELLA MONTAGNA RUSSA PIÙ VELOCE DEL CANADA CHE RAGGIUNGERÀ I 72KM/H…

(ANSA) - Lutto nel mondo dell'imprenditoria vicentina e mondiale per la scomparsa del "re delle giostre" Alberto Zamperla, 71 anni, che si è spento ieri sera in ospedale a causa di una breve malattia, che non gli ha dato scampo. Zamperla era a capo dell'omonima industria di Altavilla Vicentina (Vicenza), fondata dal padre Antonio, che costruisce giostre e attrazioni in tutto il mondo. Proprio ieri la società veneta aveva annunciato con una nota la realizzazione del coaster più veloce del Canada, una montagna russa che raggiunge i 72 km/h, costruita per Playland at the Pne", parco di divertimenti di Vancouver, che sarà pronta nel 2024.

I funerali di Alberto Zamperla si terranno nei prossimi giorni a Vicenza. La scomparsa di Alberto Zamperla si è verificata in maniera repentina e improvvisa anche per la famiglia dell'imprenditore. La notizia ha infatti raggiunto i figli, Alessandro e Antonio, che rappresentano la terza generazione della Zamperla Spa, mentre si trovavano ad Orlando, in Florida (Usa) per una fiera del settore dove ieri, contemporaneamente all'Italia, sono stati annunciati i nuovi progetti dell'industria vicentina.

In queste ore entrambi stanno rientrando in Italia per ricongiungersi con gli altri familiari, tra cui la madre. Da poco Antonio Zamperla, 40 anni, è stato nominato Ceo e Chief Innovation Officer del gruppo. La fiera di Orlando a cui sono intervenuti i fratelli Zamperla in questi giorni, IAAPA Expo, aveva inserito di recente gli Zamperla - Antonio senior, capostipite e storico fondatore dell'industria e Alberto - nella Hall of Fame del settore, che vede nomi eccellenti come Walt Disney e George Ferris, l'inventore della ruota panoramica.

