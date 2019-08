ULTRAS VIOLENCE – È MORTO IN UN AGGUATO AL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI DI ROMA FABRIZIO PISCITELLI, EX CAPO ULTRAS DELLA LAZIO CONOSCIUTO COME “DIABOLIK” – È STATO COLPITO DA UNO SPARO A DISTANZA RAVVICINATA – LA SUA STORIA: DA TEPPISTA DI STRADA DIVENNE IL RE DEI TIFOSI BIANCOCELESTI. GIÀ IN GALERA PER TRAFFICO DI DROGA, NEL 2014 GLI FURONO SEQUESTRATI 2,3 MILIONI DI EURO

ROMA: MORTO "DIABOLIK" FABRIZIO PISCITELLI NEL PARCO DEGLI ACQUEDOTTI

Un agguato in piena regola nel parco degli Acquedotti, alla periferia di Roma: uno sparo a distanza ravvicinata ha colpito alla testa a Fabrizio Piscitelli, 53 anni, conosciuto come Diabolik, implicato in precedenza in una vicenda di droga. Per l'ex ultras della Lazio non c'è stato nulla da fare. A dare l'allarme un passante. Sul posto la polizia.

