28 ago 2024 18:10

LE UMILIAZIONI PER SCHOLZ NON FINISCONO MAI: ORA È COSTRETTO A PRESENTARSI DAI TALEBANI CON IL CAPPELLO IN MANO – IL CANCELLIERE TEDESCO, CHE HA ANNUNCIATO UNA STRETTA SUI MIGRANTI DOPO LA STRAGE DI SOLINGEN, VUOLE TRATTARE CON I FONDAMENTALISTI CHE GOVERNANO L’AFGHANISTAN E CON IL “MACELLAIO” SIRIANO BASHAR AL ASSAD. OBIETTIVO: TROVARE UN ACCORDO SUI RIMPATRI DI CHI DEVE ESSERE ESPULSO DALLA GERMANIA – SCHOLZ DEVE “COPRIRSI” A DESTRA: DOMENICA PROSSIMA SI VOTA IN TURINGIA E SASSONIA, DOVE I NAZISTELLI DELL’AFD SONO IN TESTA NEI SONDAGGI…