UNGULATI, AVETE I MINUTI CONTATI: A LA MADDALENA, IN SARDEGNA, SI TORNA A SPARARE PER ABBATTERE I CINGHIALI! DOPO IL CASO DI UN BAMBINO FERITO AI GENITALI DA UN UNGULATO SULL’ISOLA DI SPARGI, IL COMUNE HA DECISO DI ABBATTERLI TUTTI – IL COMMENTO CAUSTICO DI SELVAGGIA: “INSOMMA, I CINGHIALI DEVONO MORIRE PERCHÈ I TURISTI LI HANNO FATTI DIVENTARE CONFIDENTI A FURIA DI DARE LORO CIBO. CHE ORRORE”

Un cinghiale morde un bambino nell’isola di Spargi, in cui gli 80 animali vivono felici. Il sindaco ordina l’abbattimento selettivo dei cinghiali, oggi. “Per poter mettere in atto l'abbattimento selettivo dei cinghiali, l'isola di Spargi sarà praticamente off limit dalle 15 alle… — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) August 30, 2024

Da leggo.it

A La Maddalena si torna a sparare per abbattere i cinghiali. La decisione del Comune in Sardegna, che rende praticamente off limits l'isola di Spargi, arriva dopo l'aggressione dell'animale a un bambino il 18 agosto 2024. La capitaneria di porto vieta dalle 15 alle 22 la navigazione nell'area circostante con un'estensione pari a cinquecento metri dalla costa. Vietate anche immersioni, pesca e qualsiasi attività di balneazione.

Domenica 18 agosto un bambino era rimasto ferito ai genitali per un morso di un cinghiale. L'episodio aveva messo il punto esclamativo sull'emergenza animali selvatici, che finora erano stati visti in momenti considerati più buffi come il rubare il pranzo a un turista. Una situazione che per anni è stata sottovalutata, fino a quando la presenza dei cinghiali tra i turisti non ha iniziato a preoccupare.

Le persone hanno iniziato a nutrirli e coccolarli, come un qualsiasi animale di compagnia, e cinghiali hanno trovato una via facile per ottenere il cibo. Così è scattata la tolleranza zero, che vede Spargi blindata per l’abbattimento e divieto di nutrirli in tutte le isole del Parco.

Le decisioni prese

Nelle misure prese per la giornata di venerdì 30 agosto c'è il divieto di recarsi nella spiagge più frequentate di Spargi, oltre che nei cinquecento metri di mare che circondano l'isola. Il Parco nazionale di La Maddalena ha fornito alla Capitaneria «le tavole contenenti i punti di sparo per l’abbattimento selettivo degli ibridi di cinghiale». Scatterà così la caccia al cinghiale «nel tratto compreso tra Cala d'Alga, Cala Corsara, Cala Granara, Cala dell'Amore, e Cala Connarsi». Inoltre, la commissione straordinaria ha vietato di fornire cibo agli ibridi di cinghiale al di fuori delle attività del Piano di eradicazione condotte dall’Ente Parco.

