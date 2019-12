UNIAMO LE VITE MA NON I CONTI CORRENTI – SECONDO UN SONDAGGIO STATUNITENSE, I MILLENNIAL E QUELLI DELLA GENERAZIONE PRECEDENTE TENGONO SEPARATE LE PROPRIE FINANZE DAL CONIUGE MOLTO PIÙ DI QUANTO NON FACCIANO I "BABY BOOMER" – TRADOTTO: LE GENERAZIONI PIÙ GIOVANI HANNO UNA VISIONE DIVERSA DEL MATRIMONIO E, SOPRATTUTTO, DEI SOLDI…

Liz Knueven per "it.businessinsider.com"

Sposarsi, di questi tempi, non vuol dire per forza avere un conto corrente comune. Di fatto negli Stati Uniti molte coppie stanno scegliendo di mantenere separate le proprie finanze dopo il sì.

In un sondaggio condotto da Business Insider e Morning Consult su 2000 cittadini statunitensi sulle loro abitudini finanziarie per la rubrica State of Our Money, è stato chiesto fra l’altro ai partecipanti se avessero conti bancari separati o congiunti. Non è stato specificato se gli interpellati facessero parte di coppie eterosessuali e/o omosessuali.

A giudicare dai dati, è possibile che la gestione dei soldi da parte delle coppie sposate stia cambiando rispetto alle generazioni precedenti. Nel complesso, il 64% delle persone sposate ha messo in comune le proprie finanze.

Circa il 37% dei millennial sposati ha finanze separate da quelle del partner, mentre la percentuale relativa ai Gen Xer è del 36% (ricordiamo che fanno parte dei Gen Xer le persone nate fra il 1965 e il 1980, mentre i millennial sono venuti al mondo fra il 1981 e il 1996).

Invece, solo il 27% dei baby boomer (gli individui nati fra il 1946 e il 1965) sceglie di tenere separate le proprie finanze.

L’incremento del numero di giovani statunitensi che optano per la separazione delle finanze mostra uno degli aspetti sotto cui la visione del matrimonio e dei soldi è cambiata dai tempi della generazione dei baby boomer.

Finanze condivise o separate? È una scelta personale

Per alcune coppie, tenere separate le finanze significa solo avere una fonte di stress in meno nel rapporto. Brandon della mailing list Mad Fientist, 37 anni, e la moglie Jill hanno detto a Tanza Loudenback di Business Insider di aver tenuto separate le proprie finanze esattamente per questo motivo. Jill ha detto: “Penso che il nostro matrimonio sarebbe stato spacciato se avessimo tenuto tutto in un conto congiunto. Penso che questo avrebbe causato molte discussioni.”

Millennial e Gen Xer sono già stressati per via dei soldi nell’ambito del loro rapporto di coppia: circa il 62% dei millennial e il 56% dei Gen Xer riporta che i soldi sono un fattore che crea uno stress aggiuntivo con il partner. Invece, il 64% dei baby boomer dice che non sono una fonte di stress nel loro rapporto di coppia o matrimonio.

La terapista finanziaria Amanda Clayman ha detto alla collaboratrice di Business Insider Caroline Lupini che se da un lato i conti separati pongono un limite alla vulnerabilità, dall’altro richiedono uno sforzo extra. “Se tutto quanto è separato, non c’è alcun requisito strutturale che imponga di comunicare e coordinarsi” ha detto. “Si è meno flessibili come team per far fronte ai cambiamenti.”

Indipendentemente dal sistema che funziona per la vostra coppia o famiglia, è importante che siate in sintonia per quanto riguarda i soldi. La pianificatrice finanziaria Christine Centeno ha detto a Business Insider qualche mese fa che il segnale più chiaro di una coppia in sintonia dal punto di vista finanziario, a suo parere, è un semplice foglio di calcolo.

“Entrambi i componenti hanno esaminato questo foglio di calcolo” ha detto. “Sono in possesso di tutte le cifre e dicono, ‘ecco come vogliamo procedere’.”

