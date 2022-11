GLI UNICI ITALIANI IN QATAR DURANTE I MONDIALI? I 560 MILITARI INVIATI PER ASSISTERE LE FORZE ARMATE DELL’EMIRATO – A GUIDARLI CI SARA' IL GENERALE FIGLIUOLO, CHE E' A CAPO DEL COMANDO DI VERTICE INTERFORZE – I NOSTRI MILITARI SONO PRONTI A TUTTO ANCHE AD AGIRE IN TERRENI CON CONTAMINAZIONI CHIMICHE, BATTERIOLOGICHE O NUCLEARI – I TIFOSI E LE SQUADRE SONO AL SICURO MA AI MIGLIAIA DI LAVORATORI SFRUTTATI PER COSTRUIRE GLI STADI CHI CI HA PENSATO?

Gianluca Di Feo per “la Repubblica”

L'unica Italia presente ai Mondiali del Qatar giocherà in Difesa. E sarà una formazione decisamente agguerrita: un contingente militare schierato per proteggere l'Emirato da qualsiasi minaccia. Due task force complete. Una a terra, con i soldati della brigata Sassari, gli incursori e sistemi hi-tech per abbattere i droni. L'altra in mare, con la nave più moderna - il pattugliatore "Thaon di Revel" dotato di missili terra-aria d'ultima generazione - e un minisottomarino telecomandato per scovare trappole sommerse.

In tutto 560 uomini e donne, sotto la direzione del Covi, il comando di vertice interforze guidato da Francesco Figliuolo. «Il dispositivo ha il compito di assistere le forze armate dell'emirato nel vigilare sulla svolgimento della manifestazione sportiva - spiega il generale Figliuolo a Repubblica - .

I militari italiani sono pronti a intervenire, su richiesta delle autorità di Doha, nel caso si verifichino situazioni di emergenza o atti ostili che possano minacciare infrastrutture critiche come stadi, porti, aeroporti, complessi industriali, centri commerciali e luoghi affollati».

È stata chiamata "Operazione Orice", come l'antilope dei deserti. Ed è stata pianificata per rispondere ai pericoli peggiori. Nessuno aveva mai gestito un evento simile in un Paese arabo, con decine di migliaia di tifosi stranieri radunati negli stadi: la situazione perfetta per terroristi in cerca di visibilità, che potrebbero confondersi nella folla.

Esercito e carabinieri mettono a disposizione un'esperienza concreta: quella dell'Expo di Milano, portata a termine senza incidenti proprio nei mesi in cui l'Isis lanciava l'assalto all'Europa. Lì sono state sperimentate tecniche per individuare esplosivi nascosti sulle persone e nei veicoli: scanner, robot, cani anti-bomba che adesso sono stati trasferiti in Qatar.

Ci sono specialisti per disinnescare - come specifica il generale Figliuolo - «qualunque tipo di oggetto e pacco sospetto, comprese le cosiddette bombe sporche». Nessuno scenario infatti viene escluso, neppure gli ordigni che disperdono nubi radioattive: ci sarà un'unità equipaggiata per agire in terreni con contaminazione chimica, batteriologica o nucleare.

A preoccupare è soprattutto il cielo, vista la proliferazione di droni kamikaze d'ogni dimensione: i miliziani jihadisti hanno dimostrato di saperli usare con abilità. Per questo l'Aeronautica schiera apparati che disturbano le frequenze impiegate per pilotarli, sia con strumenti portatili, sia con una sorta di "cannone elettromagnetico" a lungo raggio.

Sono tutti prodotti made in Italy e il generale Figliuolo sottolinea che «abbiamo l'occasione, come sistema Paese, di mostrare al mondo intero le eccellenze tecnologiche italiane e le capacità che le nostre forze armate sono in grado di esprimere».

A fare scudo all'evento il Qatar ha chiamato una legione straniera composta da militari di tredici nazioni. Oltre all'Italia, i big saranno Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Pakistan, Turchia, coordinati da un'unica struttura centrale: «Un impegno corale - rimarca il ministro Guido Crosetto - indicativo di una comune propensione verso la pace».

Per l'Italia è una missione senza precedenti: l'intervento di un contingente all'estero, fuori dai trattati atlantici, europei o dalle risoluzioni Onu. Finora era accaduto solo per esercitazioni, mai in una situazione che potrebbe vedere i nostri soldati impegnati in azioni antiterrorismo o di combattimento. Sul campo i militari risponderanno al generale Giuseppe Bossa, che a sua volta farà capo al comando di Figliuolo.

Non è previsto l'impiego delle nostre truppe in attività di ordine pubblico, ossia per disperdere proteste o tifosi violenti, ma solo per affrontare attacchi terroristici. Erdogan, l'alleato più stretto degli emiri, invece ha mandato tremila agenti anti-sommossa, a cui si aggiungeranno centinaia di poliziotti marocchini: un manipolo noto per i metodi duri.

L'operazione italiana viene da lontano, dalle intese siglate dal governo Renzi nel 2016 per la vendita di una flotta da guerra da cinque miliardi di euro, a cui è seguita un'intesa cooperazione commerciale e militare: solo nel settore immobiliare i qatarioti hanno investito circa cinque miliardi e possiedono la maggioranza del quartiere Milano Porta Nuova.

Formalmente la spedizione è nata lo scorso 25 agosto, con Mario Draghi già dimissionario, con la firma di un accordo bilaterale nella sede romana del Comando interforze. Ora l'ha ereditata l'esecutivo Meloni, che rischia di trovarsi alle prese con la campagna internazionale che contesta l'Emirato, accusandolo di non rispettare i diritti dei lavoratori e delle opposizioni.

Il generale Figliuolo la definisce «una vera e propria operazione di sport diplomacy». E anche il ministro Crosetto ne evidenzia gli aspetti sportivi: «Purtroppo la nazionale non parteciperà al Mondiale: evento spiacevole per tutti noi e per me, da sempre appassionato di calcio e tifoso degli azzurri, oltre che della Juventus.

Proprio per questo sono fiero del contributo che le forze armate daranno allo svolgimento in sicurezza di un evento come questo. Ovunque e comunque i nostri militari, e lo dico con orgoglio e determinazione, faranno la loro parte».

