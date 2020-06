ERMANNO BOFFA E SABRINA BENETTON

United colors of Maletton. Una maledizione si abbatte sulla famiglia Benetton. Dopo decenni di successi incontrastati gli ultimi anni della famiglia veneta sono stati funestati da incidenti e lutti.

Dopo la scomparsa di due dei quattro fratelli, Carlo e Gilberto, e la caduta del Ponte Morandi a Genova che ha causato 43 vittime, proprio nei giorni in cui il gruppo è impegnato a trattare con il governo per non perdere la confessione di Autostrade per l’Italia, un altro incidente mortale ha funestato la famiglia.

È spirata ieri dopo quattro giorni di agonia la postina che era stata speronata su una strada vicino a Treviso dalla Porsche Panamera di Ermanno Boffa, che in seconde nozze ha sposato Sabrina Benetton, figlia dello scomparso Gilberto. C’è molto riserbò sulla notizia, così come sulle possibili responsabilità, ancora tutte da accertare.

(…) La Porsche Panamera era condotta da Ermanno Boffa, noto commercialista di Treviso, marito di Sabrina Benetton (figlia di Gilberto), affranto appena ha saputo del decesso della donna.

Lui con la sua macchina è finito contro il muretto di una recinzione e ha riportato un trauma cranico e lesioni allo sterno: “Voglio esprimere ai familiari tutto il mio cordoglio e la mia disperazione per quanto avvenuto – dice Boffa – Sono affranto per la scomparsa di quella giovane donna”

MONTEBELLUNA, NON CE L'HA FATTA LA POSTINA CENTRATA IN PIENO

Purtroppo non ce l'ha fatta Evelina Federigo, 41enne di Benevento, coinvolta in gravissimo incidente stradale lo scorso giovedì all'incrocio tra la Feltrina e via Argine e via Cal Trevigiana a Montebelluna.

La donna, addetta delle Poste Italiane, era alla guida di una Panda che si è schiantata contro la Porsche guidata da un 54enne rimasto sostanzialmente illeso. Le condizioni della Federigo erano apparse subito critiche tanto che era stata trasportata con l'elisoccorso al Ca' Foncello dove era stata ricoverata in rianimazione e dove è morta domenica nel primo pomeriggio.

La 40enne, stando ad una prima ricostruzione, stava uscendo, alla guida della Panda di servizio, dalla laterale di via Argine, probabilmente stava attraversando l'incrocio per raggiungere il vicino centro di smistamento di via Meucci. Lungo la Feltrina, in direzione di Treviso, stava arrivando la Porsche condotta dal 54enne.

Violentissimo l'impatto: la Panda è stata scagliata a qualche decina di metri di distanza e la conducente è stata sbalzata fuori dall'abitacolo per la violenza dell'urto, la Porsche invece, dopo l'impatto, è finita contro un muretto di recinzione all'incrocio con via Cal Trevigiana, si è girata su se stessa ed è rimasta in mezzo alla strada con la parte anteriore distrutta.

