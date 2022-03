UOMINI ACCORRETE! LA SUPERMILIARDARIA MELINDA GATES E' IN CERCA DI UN COMPAGNO - L'EX MOGLIE DI BILL GATES HA RACCONTATO ALLA "CBS" DI ESSERE "APERTA" A RITROVARE L'AMORE E DI AVER GIA' INCONTRATO ALCUNI CORTEGGIATORI - AL DIVORZIO E' ARRIVATA "NON PER UNA COSA, MA PER MOLTE COSE", NON ULTIME LE SUE RELAZIONI EXTRACONIUGALI DI QUEL MERLUZZONE DI BILL: "CREDO NEL PERDONO, CREDEVO CHE AVESSIMO SUPERATO TUTTO QUESTO"

Dagotraduzione dal Daily Mail

Melinda Gates

Melinda Gates sta uscendo di nuovo insieme a qualcuno, e «immergendo la punta del piede» nel mondo del romanticismo meno di un anno dopo aver annunciato la sua separazione dal marito Bill.

Melinda, 57 anni, ha detto alla CBS Mornings Gayle King di essere «sicuramente» aperta a ritrovare l'amore e di aver già incontrato alcuni corteggiatori. «È interessante a questo punto», ha ridacchiato durante un'intervista con King andata in onda giovedì mattina.

«Sai, sto immergendo un po' l'alluce in quell'acqua. Mi sento come se fossi davvero in un buon posto. E sono davvero, davvero entusiasta della mia vita e del mondo, del lavoro che mi aspetta», ha detto. Ha anche criticato il suo ex marito Bill per la sua discutibile amicizia con il pedofilo Jeffrey Epstein e ha rivelato che ha continuato a incontrarlo nonostante lei avesse "incubi" su di lui.

Bill e Melinda Gates

Melinda ha detto alla CBS Mornings di aver insistito per incontrare Epstein nel 2011 perché voleva vedere «chi era quest'uomo». «Non mi è piaciuto che avesse incontri con Jeffrey Epstein. Gliel'ho chiarito. Ho anche incontrato Jeffrey Epstein una volta. Volevo vedere chi fosse quest'uomo e me ne sono pentito dal momento in cui ho varcato la soglia».

«Era ripugnante, il malvagio personificato. Dopo ho avuto degli incubi a riguardo. Ecco perché il mio cuore si spezza per queste giovani donne. È così che mi sono sentita, e sono una donna anziana. Era terribile».

Bill Gates con Jeffrey Epstein

E sul suo divorzio ha confessato che «non è stata una cosa, sono state molte cose [che hanno portato al divorzio]. Qualsiasi domanda rimasta su quale fosse il rapporto di Bill con lui... spetta a Bill la risposta. Ho chiarito cosa provavo per lui».

Durante l’intervista, la prima dopo il suo divorzio, Melinda ha rivelato che a volte piangeva «sul tappeto» mentre lavorava con i suoi avvocati al divorzio. Ha raccontato di aver perdonato Bill per una relazione del 2000, ma poi sono uscite altre notizie di “affari di cuore”.

melinda gates 3

«Credo nel perdono. Pensavo che avessimo risolto un po' di tutto questo», ha detto Melinda della sua relazione del 2000 con una dipendente Microsoft. «Ho dato ogni singolo pezzo di me stessa a questo matrimonio. Mi sono impegnata dal giorno in cui ci siamo fidanzati fino al giorno in cui me ne sono liberata».

Melinda ha anche rivelato che lei e Bill non sono amici ma sono «amichevoli» e lavorano insieme, e ha suggerito che ha avuto più di una relazione durante i loro 27 anni di matrimonio.