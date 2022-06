UOMINI, ATTENTI AGLI STEROIDI: VI FANNO CRESCERE LE TETTE! - NEGLI ULTIMI DIECI ANNI QUESTI PRODOTTI SONO DIVENTATI SEMPRE PIU' COMUNI, EPPURE POSSONO PROVOCARE EFFETTI COLLATERALI COME LO SVILUPPO DI TESSUTO MAMMARIO - IL CHIRURGO JOHN SKEVOFILAX: "DECINE DI MIGLIAIA DI UOMINI SONO A RISCHIO GINECOMASTIA", UNA CONDIZIONE CHE SI VERIFICA QUANDO NEL CORPO CI SONO TROPPI ESTROGENI...

Dagotraduzione dal Daily Mail

Steroidi per i muscoli 2

«Decine di migliaia» di uomini britannici rischiano di vedere il loro seno cresce per via dell’abuso di steroidi. A lanciare l’allarme è stato un importante chirurgo plastico. Si stima che nel Regno Unito circa un milione di uomini e donne facciano uso di steroidi anabolizzanti o altri farmaci per migliorare le prestazioni sportive e apparire più muscolosi o in forma.

Negli ultimi dieci anni questi prodotti sono diventati sempre più comuni, anche per via di immagini del corpo non realistiche promosse sui social media e sui reality show. Uno degli effetti collatterali più comuni dell’abuso di steroidi negli uomini è lo sviluppo di tessuto mammario.

Il dottor John Skevofilax, chirurgo capo della Signature Clinics, ha raccontato che un numero crescente di uomini che abusano dei farmaci si rivolge a lui per un intervento di riduzione del seno. Dal 2020 il dottore ha effettuato più di 600 operazioni di ginecomastia, ma crede che molte più persone stiano soffrendo in silenzio. «Decine di migliaia di uomini sono a rischio di ginecomastia perché stanno assumendo questi farmaci. Molti non cercano alcun consiglio prima di iniziare a prenderli, e il legame con questa condizione è ben noto».

Ginecomastia

«Mentre alcuni uomini si sentono a proprio agio con un intervento chirurgico di riduzione del seno, ci sono molti altri che non lo fanno perché sono imbarazzati. Queste persone soffrono in silenzio danni fisici ed emotivi causati dalla ginecomastia».

La ginecomastia si verifica quando nel corpo maschile è presente una quantità eccessiva di estrogeni, l'ormone sessuale femminile. Di solito negli uomini si trova normalmente a livelli bassi, ma l'abuso di steroidi può portare a quantità insolitamente elevate.

Steroidi per i muscoli