UOMINI CHE ODIANO LE DONNE – UN 30ENNE DI OSTIA È STATO ARRESTATO MENTRE AGGREDIVA LA MOGLIE SOTTO LA STAZIONE DEI CARABINIERI: LA DONNA, DOPO ANNI DI MINACCE E BOTTE QUOTIDIANE, AVEVA TROVATO LA FORZA DI DIRE BASTA ED ERA ANDATA A DENUNCIARLO – MA L’UOMO L’HA SEGUITA E PROPRIO DAVANTI ALLA CASERMA HA SFERRATO UN ATTACCO CHE…

Da "www.ilmessaggero.it"

Anni di violenze, minacce, botte ogni giorno, poi con l'isolamento in casa tutto era diventato ancora più difficile e violento. Fino a quando ha trovato la forza di dire basta. Ed è corsa dai carabinieri per denunciare il marito.

E non appena l'uomo ha capito le sue intenzioni l'ha seguita e aggredita proprio sotto la caserma dell'Arma, in via dei Fabbri Navali, a Ostia. Sentite le urla disperate della donna, i carabinieri si sono precipitati in strada fermando il 30enne, residente a Nuova Ostia.

L'uomo continuava a urlare che era colpa della donna, che lui non c'entrava niente, che mai l'aveva picchiata. Il marito, bloccato in stato di alterazione psicofisica, è stato arrestato in attesa dell'udienza di convalida.

