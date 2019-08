UOMINI CHE ODIANO LE DONNE – NEL FERRARESE UNA 34ENNE È STATA UCCISA IN CASA A COLPI DI MATTARELLO: ARRESTATO IL COMPAGNO - LA VITTIMA AVEVA 34 ANNI - IL MOVENTE, A QUANTO SI APPRENDE, È LEGATO ALLA GELOSIA. LA COPPIA STAVA INSIEME DA TEMPO, LUI AVEVA UN MATRIMONIO FINITO ALLE SPALLE. NEGLI ULTIMI TEMPI LE SCENATE E LE ACCUSE DI LUI ERANO ANDATE AUMENTANDO…

Da repubblica.it

cinzia fusi

Una donna italiana di 34 anni, Cinzia Fusi, è morta dopo essere stata colpita alla testa con un corpo contundente - un mattarello, a quanti pare - a Copparo, nel Ferrarese. La donna è stata trasportata in gravissime condizioni all'ospedale Sant'Anna di Cona dove poi, a distanza di poche ore, è deceduta. A colpirla è stato il suo compagno italiano, Saverio Cervellati, che ha 52 anni ed è stato portato in caserma per l'interrogatorio di garanzia da parte del pm. E' stato lui stesso ad avvisare i carabinieri dell'accaduto ed è stato arrestato in flagranza di reato, indagato per omicidio.

L'aggressione mortale è avvenuta nel garage di pertinenza del supermercato di cui l'uomo fermato dai carabinieri è proprietario. Il movente, a quanto si apprende, è legato alla gelosia. La coppia stava insieme da tempo, lui aveva un matrimonio finito alle spalle. Lei era un'impiegata. Negli ultimi tempi le scenate e le accuse di lui erano andate aumentando.

omicidio cinzia fusi

I fatti risalgono alle 8.30 di sabato mattina. La coppia avrebbe dovuto trascorrere insieme la giornata quando è scoppiato il litigio, poi degenerato.