Fabio Postiglione per corriere.it

Ha preso un coltello dal lavello della cucina e con una furia inaudita ha massacrato la compagna. Poi, in preda al panico, ha aperto la finestra del balcone e si è lasciato cadere nel vuoto dal quarto piano della loro casa in via Libertà a Portici, comune del Vesuviano, a dieci chilometri da Napoli.

A morire accoltellata è stata Maria Adalgisa Nicolai, 58 anni, ricercatrice in Scienze e Tecnologie Alimentari alla facoltà di Agraria dell’università Federico II di Napoli, che ha la sede proprio a poche centinaia di metri dall’appartamento dove si è consumato l’omicidio-suicidio lunedì sera alle 20.30.

Giovanni Fabbrocino, di 8 anni più grande, è morto sul colpo per le ferite riportate dall’impatto con l’asfalto. Via Libertà a Portici è una strada molto trafficata e il corpo dell’uomo è finito a ridosso della carreggiata: una scena orribile per gli automobilisti che erano di passaggio e hanno visto atterriti il corpo volare dal balcone e schiantarsi al suolo. Le indagini sono condotte dai carabinieri della locale stazione e del nucleo investigativo di Torre Annunziata.

In casa hanno trovato tracce di sangue e ricostruito le fasi del drammatico femminicidio che questa volta ha un colpevole che non va arrestato e processato. Ancora dubbi sul movente, ma è certo che i due stessero vivendo una fase molto difficile del loro rapporto. Anche se conosciute come persone discrete e silenziose, raccontano i vicini, ultimamente litigavano spesso e più volte si sono sentite urla. Stessa scena ieri sera. Ma nessuno poteva pensare che quella lite potesse degenerare in un delitto.

