UOMINI, DATEVI PACE! NON IMPORTA QUANDO SIETE ARRAPATI: DOPO IL PRIMO ORGASMO, NON VI RESTA CHE ASPETTARE - SE AVETE SEMPRE PENSATO CHE LA CAUSA DEL COSIDDETTO "PERIODO REFRATTARIO" FOSSE LA PROLATTINA, SIETE IN ERRORE: SECONDO UNO STUDIO PORTOGHESE LA RIDUZIONE O L’AUMENTO DEI LIVELLI DELL’ORMONE NON CAMBIA UNA MAZZA NEI TEMPI DI PAUSA TRA UN’EIACULAZIONE E UN’ALTRA…

Non importa quanto tu sia eccitato: la maggior parte degli uomini non può fare sesso una seconda volta dopo aver avuto un orgasmo senza fare una pausa. Per anni la colpa è stata data a un “fastidioso” ormone chiamato prolattina e c’è chi si è sottoposto a trattamenti e cure per ridurre il cosiddetto "periodo refrattario".

Ma adesso un nuovo studio del Champalimaud Center for the Unknown in Portogallo porta cattive notizie per gli uomini che pensavano di aver trovato il segreto per trombare due volte di fila: la prolattina potrebbe non essere il problema, come suggerisce un nuovo studio sui topi.

Secondo i ricercatori né l'aumento né la riduzione dei livelli di prolattina nei topi di diverse specie hanno modificato i loro tipici periodi refrattari. «Nei roditori sottoposti a trattamenti per aumentare o diminuire l’ormone il dato ero lo stesso: entrambi dopo la eiaculazione avevano bisogno di tempo a prescindere dalla variabilità dell’ormone».

Mentre le donne possono fare sesso più volte di seguito e persino raggiungere l'orgasmo più volte di seguito, la stragrande maggioranza degli uomini deve aspettare un certo periodo di tempo prima di poter essere eccitato abbastanza per il sesso o l'orgasmo.

Ciò cambia con l'età, così come altri fattori come i livelli di stress: i periodi refrattari per gli uomini di 18 anni durano in media solo circa 15 minuti, mentre un uomo di 70 anni avrà probabilmente bisogno di tutto il giorno - circa 20 ore - prima di essere pronto a ripartire. Perché gli uomini devono aspettare non è mai stato completamente scoperto.

