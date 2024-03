Alberto Dandolo per "Oggi"

Francesca Manzini dopo anni di dura gavetta è riuscita a mostrare pubblicamente il suo talento: conduce infatti ormai da qualche stagione in coppia con Gerry Scotti Striscia la notizia ed è molto amata dal pubblico. Raggiunta da Oggi Francesca dichiara : " Ancora non ho la percezione degli obiettivi raggiunti sul lavoro. Essere scelta dai professionisti della tv, Ricci in primis, e voluta bene dalla gente mi emoziona e ancora mi sorprende". Se sul lavoro è in un momento d'oro non si può dire la stessa cosa per ciò che concerne la sua vita affettiva. La Manzini è infatti tornata single dopo una importante relazione con Marco Scimia Vaia, sosia italiano ufficiale della star americana Johnny Deep. Chi li ha conosciuti in coppia parlerebbero di un rapporto sbilanciato e in cui Vaia pare si sia alimentato di "luce riflessa".

Costantino della Gherardesca sta conducendo con successo anche questa ultima edizione di Pechino Express, real game cult del Gruppo Sky. Il noto rampollo toscano durante le registrazioni si è dimostrato disponibile e assai empatico sia con le maestranze che con i viaggiatori famosi protagonisti dello show. Forse però non tutti sanno che Costantino è molto perfezionista ma anche assai emotivo tanto che è stato supportato durante le registrazioni da un auricolare grazie al quale gli autori lo hanno rassicurano ricordandogli le battute del copione. Un po' come Ambra Angiolini ai tempi di Non è la Rai con Gianni Boncompagni...

Alessandro Greco negli ultimi tempi impazza su molte reti come conduttore di televendite che pubblicizzano importanti marchi ed è divenuto in questo campo il principale antagonista di Giorgio Mastrota. Ma per Alessandro che fu il pupillo di Raffaella Carrà ben presto si apriranno le porte di mamma Rai: in autunno sarà infatti tra i protagonisti dei nuovi palinsesti del Servizio pubblico. Si pensa ad una riedizione del suo programma cult Furore o in alternativa una prima serata sui giovani talenti cucita su misura per lui. Ad agevolare il suo rientro in Rai la stima professionale che per lui nutrono curiali di rilievo e i vertici della destra al Governo.

Il budget per il noto reality è assai risicato tanto che conduttrice, inviata, opinionisti e concorrenti hanno dovuto accontentarsi di cachet ridotti all'osso. Di quale programma stiamo parlando?

