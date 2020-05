UOMINI, IL PIACERE NON RIMA CON YOUPORN – IN CAMERA DA LETTO NON FUNZIONA COME SUL SET DI UN VIDEOPORNO – LE DONNE ODIANO CERTE PRATICHE HARD E BISOGNA RICORDARSI CHE LE ATTRICI VENGONO PAGATE PER FAR FINTA DI GODERE – LA SEXPERTA TRACEY COX RIVELA COSA ODIANO LE DONNE: NESSUN PRELIMINARE, SCHIAFFEGGIARE IL CLITORIDE, IL PENE IN GOLA, EIACULARE IN FACCIA E FARE SESSO ANALE SENZA…

Riuscite a immaginare di dormire con qualcuno che avete appena incontrato e che ti colpisce in faccia durante il sesso? O che ti schiaffeggia così forte da non potersi sedere l’indomani? E che ne dici di essere soffocata durante il sesso?

Se non appartenete al genere di donne alle quali queste pratiche è bene lanciare un messaggio chiaro al partner e agli uomini in generale. Come spiega la sexperta Tracey Cox ci sono delle partiche che sono comuni nel porno, ma non fanno parte dell’educazione sessuale o di come normalmente le cose funzionano in un coppia.

Oggi i ragazzini guardano tanto porno e per loro, quello che accade in quei film, diventa l’unico modo di agire e di comportarsi durante un rapporto sessuale. Ovviamente le cose non funzionano così: le attrici che vedete godere sono pagate per fingere. Quello che piace (per finta) a loro non è detto che faccia piacere a una partner.

Il dolore non piace a tutti. Se ti piacciono le pratiche sadomaso non c’è nulla di male. Basta parlarne con il partner. In qualunque coppia che lo pratica si stabiliscono le regole, ma non si può pretendere che qualcuno che non ama farsi frustare accetti con benevolenza i lividi sul sedere.

Ecco le otto pratiche comuni che le donne nella vita reale odiano.

Sculacciate dolorose

Il BDSM è uscito dalla sua dimensione di nicchia quando “Cinquanta sfumature di grigio” è diventato popolare. Gli strumenti per il bondage hanno visto impennare le loro vendite. Ma attenzione. Se uno schiaffo leggero può eccitare non si può dire lo stesso per un schiaffo che provoca una ferita.

Soffocamento

Tenere una donna per il collo non è una pratica gradita a meno che lei non acconsenta. Tra i ragazzini è molto diffusa perché lo vedono fare nel porno, ma bisognerebbe indirizzare i giovani su un altro tipo di educazione sessuale.

Nessun preliminare

Nel porno, la donna è pronta solo guardando il pene del partner. In realtà, le donne hanno bisogno di tempo per eccitarsi, per consentire alla vagina di “bagnarsi” e rendere più confortevole la penetrazione. Saltare il "riscaldamento" e andare dritto alla penetrazione - con le dita o con un pene - sposta il sesso da piacevole a doloroso.

I preliminari non sono un lusso. È raro che una donna li salti e un bacio non la rende pronta.

Schiaffeggiare il clitoride

Un’altra pratica favorita nei porno: schiaffeggiare il clitoride con una mano, un pene, le dita o un oggetto.

Il clitoride è pieno di terminazioni nervose ed è estremamente sensibile. Dato che molte donne trovano troppo intensa la stimolazione diretta del clitoride, immagina come si sente se viene colpito.

Schiaffi in viso

Gli uomini credono che essere schiaffeggiate in viso ecciti le donne. Ma nessuna in media giudicherà uno schiaffo come qualcosa di eccitante. Idem se si infilano vigorosamente le dita nella bocca di qualcuno.

Pene in gola

Il “deep-throating”, ovvero prendere in bocca il pene fino in fondo, è un luogo comune nel porno.

In realtà, la maggior parte delle donne si concentra sul prepuzio che è dove si trova la maggior parte delle terminazioni nervose. Prendere un pene fino in gola è un’abilità. Se lo fa una persona non esperta si innesca il riflesso del vomito.

Fare sesso anale senza prepararsi

Per farlo bisogna allenare il retto e nessuna coppia dovrebbe simulare quello che accade nei porno. Una cosa pericolosa è passare dall’anno alla vagina consentendo un pericoloso passaggio di batteri. Stessa cosa vale per la bocca.

Eiaculare in faccia

Nel porno si chiama "The Money Shot": quando un uomo eiacula sul viso del partner.

Le pornostar fingono di adorarlo. Se una donna non lo vuole è assolutamente irrispettoso.

Chi diavolo vuole sperma nei loro occhi o nei loro capelli?

Ogni atto sessuale che si allontana anche leggermente dalla norma deve essere accettato dal partner. Dunque bisogna semplicemente parlarne.

