UN UOMO DI 45 ANNI HA UCCISO I FIGLI E SI È TOLTO LA VITA - IL GESTO FOLLE IN PROVINCIA DI VARESE: ANDREA ROSSIN HA ACCOLTELLATO NEL SONNO GIADA E ALESSIO DI 13 E 7 ANNI, POI CON LA STESSA ARMA SI È AMMAZZATO - LI HA TROVATI LA MADRE, CHE POI È STATA RICOVERATA PER UN MALORE: LA COPPIA SI STAVA SEPARANDO - SCONVOLTI GLI AMICI: "ANDREA ADORAVA I FIGLI, VIVEVA PER LORO"