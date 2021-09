UN UOMO BUONO PER TUTTE LE STAGIONI – BILL GATES HA STRETTO UN ACCORDO CON ALWALEED BIN TALAL: RILEVERÀ LA QUOTA DEL PRINCIPE SAUDITA NELLA CATENA DI ALBERGHI DI LUSSO "FOUR SEASONS", DI CUI AVRÀ LA MAGGIORANZA ASSOLUTA - LA "CASCADE INVESTMENT", SOCIETÀ DEL FONDATORE DI MICROSOFT, SGANCERÀ LA BELLEZZA DI...

Bill Gates assume il controllo della catena di alberghi Four Seasons. La società di investimento del fondatore di Microsoft ha raggiunto infatti un accordo per acquistare una quota dal principe saudita Alwaleed bin Talal, in quella che è una scommessa sulla ripresa degli alberghi di lusso dopo la pandemia.

Cascade Investment di Gates paga 2,2 miliardi di dollari in contanti per portare la sua quota nella Four Seasons Holdings al 71,25% dal 47,5% precedente.

