UOMO, DONNA, X – UN GIORNALISTA TELEVISIVO DELL’IOWA HA ANNUNCIATO DURANTE IL TELEGIORNALE DI AVER INIZIATO UN PERCORSO DI TRANSIZIONE E CHE, DA QUEL MOMENTO, SAREBBE ANDATO IN TV CON ABITI DA DONNA: “NON RIUSCIVO PIÙ A RICONOSCERMI IN QUELLA PERSONA CHE VEDEVO IN VIDEO. NON RIUSCIVO A VEDERMI DENTRO PANTALONI E CAMICIE ABBOTTONATE E…” - VIDEO

DAGONEWS

nora j.s. reichardt 6

Una giornalista televisiva in Iowa ha annunciato questa settimana in diretta che d’ora in poi si identificherà come una donna transgender.

Nora J.S. Reichardt, che da luglio 2021 si firma con un altro nome su Local 5 news WOI-TV, ha affermato che per molto tempo non pensava di poter rivelare la sua identità in onda. Ma poco più di un anno dopo, la 24enne Reichardt ha condiviso la sua esperienza di transizione. Reichardt ha fatto l'annuncio durante un telegiornale parlando della sua esperienza di transizione, nello stesso giorno in cui ha chiesto ufficialmente il cambio di nome ai tribunali dell'Iowa.

nora j.s. reichardt 4

«Ero una persona in cui non riuscivo a riconoscermi – ha detto Reichardt che ha iniziato il processo di transizione nel settembre 2021 – Non riuscivo a vedermi dentro pantaloni e camicie abbottonate. Un po' dopo aver iniziato ad andare in onda, ho raggiunto un punto di rottura personale in cui ho pensato: “perché non mi piace la persona che vedo ogni volta che vado in video? Perché non mi connetto con quella persona? Perché non voglio essere quella persona?”». Ora la svolta che la porterà nei prossimi mesi a concludere il processo di transizione.

nora j.s. reichardt 7 nora j.s. reichardt 1 nora j.s. reichardt 2 nora j.s. reichardt 3