Maria Antonietta Calabrò per Dagospia

Flavio Carboni è diventato noto alle cronache (giudiziarie) di questo Paese, quando emerse dalle indagini dell’ultimo viaggio che “portò” a Londra il presidente del Banco Ambrosiano Roberto Calvi che di lì a pochi giorni fu trovato impiccato sul Tamigi sotto il ponte dei Frati neri. Quasi quarant’anni fa.

Eppure Carboni, coinvolto in numerose inchieste della magistratura anche dopo il crack dell’Ambrosiano (e in alcuni casi assolto), è tornato di recente alla ribalta in relazione ad un altro caso finanziario che ha coinvolto (come il crack Ambrosiano) più di recente il Vaticano: quello per l’acquisto del palazzo di Sloane Ave.

Cecilia Marogna, la consulente geostrategica di Angelo Becciu che Papa Francesco ha spogliato dai diritti del cardinalato nel settembre 2020, ha infatti dichiarato nell’ottobre 2020 al quotidiano La Verità di avere avuto tra i suoi maestri anche Francesco Pazienza (ex agente segreto del Supersismi) e appunto Flavio Carboni (il faccendiere condannato per la loggia P3 e per il crack del Banco Ambrosiano).

"L'ho voluto conoscere per avere informazioni sulla storia dell'Anonima sequestri", dice Marogna. La frequentazione tra i due, entrambi di origine sarda, è una circostanza confermata anche da Gioele Magaldi, alla guida del Grande oriente democratico e suo stretto conoscente. "Fui io – ha raccontato Magaldi - a metterla in contatto con Mario Ferramonti, primo segretario della Lega e amico di Carboni ma tutte cose abbastanza alla luce del sole. Cecilia aveva curiosità di quel mondo".

La stessa Marogna figura anche tra i fondatori del movimento Roosevelt dello stesso Magaldi dove, nel 2016, è stata nominata segretaria particolare. Massoneria, politica e Chiesa. Per una di quelle coincidenze che sono assolutamente casuali, ma che farebbero impazzire Mrs. Marple, il palazzo ex Harrods di Londra (per cui domani riprende il processo in Vaticano) è sulla stessa strada Sloane Ave, a due passi dal Chelsea Cloisters, il residence ai quei tempi molto malandato, ”sistemazione" trovata da Flavio Carboni, dove abitò negli ultimi giorni della sua vita Roberto Calvi prima di andare a morire.

