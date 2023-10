1 ott 2023 17:15

UN UOMO SI È PRESENTATO IN UNO STADIO DI PHILADELPHIA, NEGLI USA, CON IL SUO CUCCIOLO DI ALLIGATORE. JOIE HENNEY HA REGISTRATO WALLY, QUESTO IL NOME DEL RETTILE, COME ANIMALE DI SUPPORTO EMOTIVO: LO AVREBBE AIUTATO A SUPERARE LA DEPRESSIONE E AD AFFRONTARE LE CURE PER IL CANCRO. MA LA SICUREZZA DELLO STADIO, DOVE SI GIOCAVA LA PARTITA DI BASEBALL TRA I PHILLIES E I PIRATES, NON SI È FATTA INTORTARE. MENTRE GLI ALTRI TIFOSI HANNO AVUTO UNA REAZIONE ENTUSIASTA…