Francesco Giambertone per il “Corriere della Sera”

ALVARO URIBE 5

L'uomo politico più importante e controverso della Colombia degli ultimi vent' anni da martedì notte è agli arresti domiciliari. Álvaro Uribe, il presidente del «pugno di ferro» che tra il 2002 e il 2010 guidò (e vinse con la violenza) la battaglia contro le guerrillas , sostenitore del «no» all'accordo di pace del 2016 con le Farc, le Forze armate rivoluzionarie della Colombia (bocciato in un referendum e poi adottato) e mentore dell'attuale presidente Iván Duque, è confinato nella sua casa da ieri per volere della Corte Suprema colombiana: secondo i magistrati Uribe, oggi senatore, potrebbe «ostacolare la giustizia» mentre loro indagano per provare le accuse secondo cui l'ex presidente avrebbe corrotto dei potenziali testimoni in un caso contro di lui del 2014.

alvaro uribe E ivan duque 1

Secondo la sezione della più Alta corte colombiana che indaga sui membri del Parlamento, Uribe si sarebbe macchiato di «manipolazione di testimoni e frode processuale».

Il caso risale a sei anni fa: il senatore di sinistra Iván Cepeda accusò Uribe e suo fratello Santiago (arrestato due anni dopo) di avere legami con i paramilitari e i narcotrafficanti e di aver partecipato loro stessi alla fondazione - avvenuta in una loro tenuta in Antioquia - di un movimento di guerriglieri, il Bloque Metro, che si sarebbe poi scontrato con le Farc causando migliaia di vittime.

proteste conto l'arresto di uribe

Le accuse si basavano sulle testimonianze di 42 ex guerriglieri. Uno di questi sostenne che Uribe era colpevole: poi ritrattò, ammettendo di averlo fatto su pressione degli avvocati dell'ex presidente. Secondo la Corte - le cui indagini non sono ancora concluse - Uribe potrebbe essere stato il «mandante» delle visite dei suoi legali, e sta cercando di scoprire se davvero abbia provato (e con quale esito) a corrompere i testimoni.

Bloque Metro

Uribe nega ogni accusa e su Twitter dice che «la privazione della mia libertà mi causa profonda tristezza per mia moglie, la mia famiglia e per i colombiani che credono ancora che io abbia fatto qualcosa di buono per il Paese».

La notizia del suo arresto ha provocato un'ondata di reazioni nella società colombiana, da anni divisa tra uribistas e oppositori dell'ex leader di destra: il peso della sua figura nel dibattito pubblico è ancora enorme.

FARC COLOMBIA

Sono ancora parecchi i sostenitori del movimento liberista e populista di destra che porta il nome di Uribe, l'uomo forte che (con l'appoggio militare degli Stati Uniti) dai primi anni Duemila cambiò la storia della Colombia lanciando una lotta spietata alle guerrillas marxiste, dando ampio potere ai s0ldati - compreso quello di uccidere migliaia di presunti guerriglieri che erano in realtà civili innocenti, come emerse nel 2008 dallo scandalo dei «falsi positivi» - pur di ripristinare l'ordine.

In parte ebbe successo: il Paese per anni considerato tra i più pericolosi al mondo tornò ad aprirsi anche al turismo, persino nella Medellín un tempo di Pablo Escobar.

alvaro uribe e ivan duque

L'attuale presidente Duque si dice certo «dell'innocenza e dell'onorabilità» di Uribe, mentre il direttore di Human Rights Watch in America, José Miguel Vivanco, ha commentato entusiasta: «La Corte sta dimostrando che tutti, anche i più potenti, sono uguali davanti alla legge». Anche per Iván Cepeda, il senatore da cui tutto è partito, «oggi è il giorno in cui in Colombia qualcosa è cambiato».

FARC COLOMBIA

Nelle strade di Bogotá c'è chi manifesta per la libertà dell'ex presidente sventolando la bandiera nazionale, mentre sui social sono in molti a festeggiare la sua cattura con l'hashtag #UribeLaCarcelTeEspera, «Uribe il carcere ti aspetta». Tutti gli ex presidenti colombiani a un certo punto sono stati indagati. Ma Uribe è il primo a essere detenuto, seppur in via precauzionale.

