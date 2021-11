ROCKVILLE - ? ? ? Lead Singer Sophia Urista of ‘Brass Against’ pisses on fan during performance. pic.twitter.com/hdeBDBOct2 — ShatteredWorldMedia ? (@MediaShattered) November 14, 2021

Gaia Martino per music.fanpage.it

Per alcuni sembrerà irreale invece è accaduto davvero. Sophia Urista, cantante della band Brass Against, durante il concerto al Festival Welcome to Rockville a Daytona Beach, in Florida, ha fatto la pipì sulla faccia di un fan che si è reso disponibile a salire sul palco e stendersi a terra.

Il pubblico presente probabilmente non dimenticherà mai quanto accaduto lo scorso 11 novembre sul palco, avendo assistito ad un gesto davvero estremo. La cantante americana si è lasciata trasportare dal momento, ha giustificato la band che ha commentato l'accaduto con un tweet, rivolgendo le scuse ai tanti spettatori presenti.

Il video della cantante che urina su un fan resosi disponibile a sdraiarsi sotto di lei a faccia in su è diventato virale.

Le scuse della band

La band Brass Against con un tweet ha commentato la serata al Festival ‘Welcome to Rockville 2021' ed ovviamente non poteva mancare il riferimento a quanto accaduto. Si è ripromessa che gesti del genere non capiteranno più.

Gli Slipknot hanno interrotto un concerto per un incendio appiccato dal pubblico nel prato

Ci siamo divertiti molto ieri sera a Welcome to Rockville. Sophia si è lasciata trasportare. Non è qualcosa che ci aspettavamo, e non è qualcosa che vedrete di nuovo ai nostri spettacoli. Grazie per averlo portato ieri sera, Daytona

Nonostante le scuse, il web non ha proprio mandato giù il gesto: gli utenti sono rimasti sconvolti da quanto visto e si sono scatenati con una pioggia di critiche. La notizia ha fatto il giro del mondo.

Chi è Sophia Urista, la cantante che ha urinato sul palco

Se prima era conosciuta soprattutto dagli amanti della musica rock e metal, oggi il suo nome è ben noto a tutti. Sophia Urista si è resa protagonista di un gesto davvero estremo che ha indignato molti sul web. La cantante americana che ha urinato in faccia ad un suo fan, è entrata a far parte della band Brass Against ed ha regalato la sua voce a canzoni di grande successo. Si è fatta conoscere nel piccolo schermo partecipando come concorrente all'undicesima stagione di The Voice, in America. Fu scelta da Miley Cirus, giudice di allora.

Sophia Urista a The Voice negli USA

Sophia ha 35 anni ed è una star anche sui social. E' seguita da oltre 78 mila utenti e condivide ogni giorno immagini della sua vita e della sua più grande passione, la musica. Anche l'amore è presente sul suo profilo Instagram: la cantante dal 2015 frequenta Jess King, un'istruttrice di fitness, e nel settembre 2020 le due si sono ufficialmente fidanzate.

