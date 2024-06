DAGOREPORT - L'AMORE È CIECO, MA COSÌ SI ESAGERA

LA LITE TRA MICAELA RAMAZZOTTI E PAOLO VIRZÌ

Flaminia Savelli per “Il Messaggero” - Estratti

MICAELA RAMAZZOTTI E PAOLO VIRZÌ

La scena sembrava proprio quella di un film recitato da un cast d’eccezione: da una parte la pluripremiata attrice e regista Micaela Ramazzotti con il nuovo compagno e personal trainer Claudio Pallitto.

Dall’altra il regista di fama internazionale ed ex marito, Paolo Virzì. Sullo sfondo un ristorante di piazza Albania, all’Aventino, dove lunedì sera si è accesa una violenta discussione fra i due che in coppia hanno attraversato oltre 16 anni anche sul grande schermo con pellicole d’eccezione. Fino all’epilogo dello scorso anno quando hanno annunciato la separazione che è tuttora in corso e che coinvolge i due figli di 14 e 11 anni.

micaela ramazzotti (2)

L’altra sera è stato necessario l’intervento dei carabinieri dell’Aventino per separare i due artisti che hanno discusso per oltre 40 minuti. Necessario anche il supporto di un’ambulanza del 118. Al momento nessuno dei due coniugi avrebbe sporto denuncia ma i militari stanno lavorando per ricostruire quanto avvenuto negli spazi esterni del noto locale. Ieri pomeriggio è stato ascoltato anche il titolare che per primo è intervenuto nel tentativo di riportare la pace tra i due, suoi clienti abituali. Gli artisti hanno chiamato il gestore per scusarsi pronti a risarcire eventuali danni.

MICAELA RAMAZZOTTI E PAOLO VIRZÌ

LA LITE

Intorno alle dieci di sera l’attrice era a cena con il nuovo compagno Pallitto e la figlia di undici anni. I tre erano seduti in uno spazio appartato all’esterno del ristorante lungo viale Aventino quando è passato il regista insieme alla figlia maggiore, avuta dal precedente matrimonio, e al figlio 14enne della ex coppia.

micaela ramazzotti claudio pallitto 1

La miccia si è accesa in pochi secondi tra i coniugi che sono in fase di separazione e proprio all’imminente divorzio sarebbe legata la discussione. I toni in poche battute si sono alzati sempre di più. Il personal trainer sarebbe quindi intervenuto in favore della compagna rendendo però la situazione ancora più tesa. Per oltre venti minuti la coppia ha dato in escandescenza mentre gli altri clienti si allontanavano dal ristorante e il titolare tentava, invano, di riportare la pace in famiglia. Solo quando sono arrivati i carabinieri e i genitori dell’attrice i toni si sono calmati.

IL RACCONTO

micaela ramazzotti claudio pallitto 3

Spettatori della discussione degenerata per diversi minuti alcuni clienti del ristorante. «Sono volati piatti, posate e sedie. Non abbiamo capito subito cosa stava accadendo e solo dopo ci siamo resi conto che si trattava di personaggi così famosi» hanno raccontato due ragazze che stavano cenando nel locale lunedì sera: «Abbiamo visto gettare a terra anche un telefonino, poi una ragazza si è sentita male ed è corsa in bagno. Li abbiamo sentiti gridare per diversi minuti».

Dettagli questi che verranno poi riferiti anche ai carabinieri incaricati di ricostruire quanto avvenuto. Ieri sono stati consegnati anche i filmati di quanto avvenuto all’esterno del ristorante e il titolare è stato a lungo ascoltato dagli investigatori. I sanitari del 118 avrebbero invece soccorso l’attrice che per la violenta lite sarebbe stata colta da malore. Solo intorno alle 23 a piazza Albania è tornata la calma. Quando la coppia di ex coniugi si è allontanata, separatamente, dal locale.

micaela ramazzotti (3)

Nel 2018 la prima crisi della coppia che si separa. Ma in occasione del decimo anniversario di matrimonio, la coppia torna a mostrarsi felice e sorridente in un raro scatto affidato ai social network: «Giornali e siti hanno ingigantito quella che è una crisi che capita a tutti. Sono molto gelosa della mia vita privata, però posso dirle una cosa: il dialogo ha cambiato tutto e reso tutto possibile».

micaela ramazzotti paolo virzi

A febbraio del 2023 però arrivano le voci di una nuova rottura. Si parla dell’ennesimo addio e di Virzì che avrebbe addirittura lasciato la casa di famiglia. Né il regista né la moglie smentiscono, ma l’attrice confessa che stanno vivendo una «fase delicata». Quindi i titoli di coda: la scorsa estate il nuovo amore della Ramazzotti sorpresa in compagnia del personal trainer, Pallitto, conosciuto nel mondo dello spettacolo. E l’avvio delle pratiche della separazione.

