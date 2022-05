USA BANG BANG - ALTRE DUE SPARATORIE NEGLI STATI UNITI: DOPO IL MASSACRO NEL SUPERMERCATO DI BUFFALO, DOVE SONO MORTE DIECI PERSONE, UN UOMO HA APERTO IL FUOCO ANCHE IN UNA CHIESA, NEL SUD DELLA CALIFORNIA. IL BILANCIO È DI UN MORTO E QUATTRO FERITI - IN TEXAS, VICINO A HOUSTON, UNA LITE TRA CINQUE UOMINI IN UN AFFOLLATO MERCATINO DELLE PULCI SI È TRASFORMATA IN TRAGEDIA, CON DUE MORTI E TRE FERITI…

sparatoria al geneva presbyterian di laguna woods, california 19

(ANSA) - Altre due sparatorie e altri morti. Si allunga lascia di sangue negli Stati Uniti, in un fine settimana contrassegnato dal massacro nel supermercato di Buffalo, dove un diciottenne suprematista ha aperto il fuoco e ucciso dieci persone per motivi razziali.

Nel sud della California, nella comunità per pensionati di Laguna Woods, un uomo apre il fuoco in una chiesa, la Geneva Presbyterian: il bilancio è di un morto e quattro feriti in condizioni critiche.

sparatoria al geneva presbyterian di laguna woods, california 18

In Texas vicino a Houston una lite fra cinque uomini di trasforma in tragedia, con due morti e tre feriti. Ma il bilancio poteva essere ben peggiore visto che gli spari sono volati in un affollato mercatino delle pulci.

"Nessuno deve avere paura a recarsi nel suo luogo di preghiera", afferma il governatore della California Gavin Newsom. L'incidente è avvenuto intorno alle 13.30 locali: il rapido intervento della polizia ha consentito di fermare il sospettato e recuperare l'arma usata.

sparatoria al geneva presbyterian di laguna woods, california 12

Una persona è deceduta sul colpo, mentre i quattro feriti sono stati trasportati in ospedale. Si tratta di tutti adulti, rassicura la polizia spiegando come il motivo scatenante del gesto folle non è ancora chiaro. In Texas si è invece sfiorata la tragedia. In un mercatino con più di 1.000 persona a fare shopping di domenica pomeriggio, cinque uomini hanno aperto il fuoco in seguito a una lite.

strage in un supermercato di buffalo 15

"Al momento sembra che i feriti, così come i due morti, siano tutti parte del litigio. Nessun innocente è stato colpito. Almeno due pistole sono state recuperate sulla scena", riferiscono le autorità della Harris County. I due incidenti culminano un fine settimana di terrore, con la tragedia di Buffalo tornata a scuotere l'America. Joe Biden sarà nella città dello stato di New York martedì: vestirà i panni del consoler-in-chief prima di partire per l'Asia.

sparatoria al geneva presbyterian di laguna woods, california 16 sparatoria al geneva presbyterian di laguna woods, california 6 sparatoria al geneva presbyterian di laguna woods, california 17 payton gendron 3 strage in un supermercato di buffalo 9 strage in un supermercato di buffalo 13 strage in un supermercato di buffalo 8 strage in un supermercato di buffalo 14 sparatoria al geneva presbyterian di laguna woods, california 14 sparatoria al geneva presbyterian di laguna woods, california 15 sparatoria al geneva presbyterian di laguna woods, california 5 sparatoria al geneva presbyterian di laguna woods, california 13 sparatoria al geneva presbyterian di laguna woods, california 11 sparatoria al geneva presbyterian di laguna woods, california 10 sparatoria al geneva presbyterian di laguna woods, california 1 sparatoria al geneva presbyterian di laguna woods, california 2 sparatoria al geneva presbyterian di laguna woods, california 3 sparatoria al geneva presbyterian di laguna woods, california 7 sparatoria al geneva presbyterian di laguna woods, california 4 sparatoria al geneva presbyterian di laguna woods, california 8 sparatoria al geneva presbyterian di laguna woods, california 9