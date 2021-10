USA BANG BANG! – SPARATORIA IN UN LICEO IN TEXAS DOVE UN 18ENNE HA APERTO IL FUOCO CONTRO INSEGNANTI E STUDENTI: I FERITI SAREBBERO ALMENO QUATTRO, TRA CUI UN PROFESSORE, E SONO STATI TUTTI PORTATI IN OSPEDALE - L'ISTITUTO È STATO MESSO IN LOCKDOWN E A TUTTI I RAGAZZI E AL PERSONALE È STATO DETTO DI METTERSI AL RIPARO E… - VIDEO

Da "Ansa"

timothy george simpkins

Ci sarebbero almeno quattro feriti, tra cui un insegnante, per dei colpi di arma da fuoco esplosi in un liceo del Texas dove è scattato l'allarme per la presenza di un uomo armato. I feriti sono stati trasportati in ospedale.

In alcune immagini postate su Twitter da studenti in classe si sentono gli spari e i ragazzi nel panico che cercano riparo sotto i banchi. È accaduto alla Timberview High School di Arlington, nei sobborghi di Dallas. Nessun dettaglio ancora sulle condizioni dei feriti.

L'istituto è stato messo in lock down e a tutti gli studenti e al personale è stato detto di mettersi al riparo. Sul posto decine di agenti di polizia.

spari in un liceo in texas 6

"Abbiamo una persona sospettata che è stata identificata e che è fuggita a bordo di un'auto": lo afferma la polizia che ha indicato in uno studente diciottenne colui che ha aperto il fuoco nel liceo. . L'incidente sarebbe nato da una discussione in classe.

